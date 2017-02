Zimmis Einwurf – Warten auf's Urteil

Zeugnishotline wird geschaltet

Sachsen. 463.800 Schüler an allgemeinbildenden Schulen, Schulen des zweiten Bildungsweges und berufsbildenden Schulen erhalten am 10. Februar ihre Halbjahresinformationen. Kultusministerin Brunhild Kurth wünscht allen Lehrern und Schülern erholsame Winterferien: „Die Noten helfen Schülern und Eltern Halbzeitbilanz zu ziehen und die Ziele bis zum Schuljahresende zu besprechen." Sind die Noten nicht so gut ausgefallen wie erhofft, dann seien kleine Lerneinheiten während der Ferien hilfreich, um Wissenslücken zu schließen. Die Ministerin riet aber auch dazu, einen kühlen Kopf zu bewahren und die schulfreie Zeit vor allem zum Auftanken neuer Energie zu nutzen, damit dann im Unterricht wieder richtig durchgestartet werden kann. Wer Trost und Beratung zum Zeugnis sucht, für den stehen am 10. Februar kompetente Ansprechpartner der Sächsischen Bildungsagentur in der Zeit von 11 bis 16 Uhr zur Verfügung:Regionalstelle Zwickau: 0375 4444333Regionalstelle Leipzig: 0341 4945860Regionalstelle Dresden: 0351 8439305Regionalstelle Chemnitz: 0371 5366105Regionalstelle Bautzen: 03591 621138 Vom 13. bis 24. Februar 2017 sind in Sachsen Winterferien. Im Freistaat lernen insgesamt 463.800 Schüler. Davon sind 136.800 Grundschüler, 18.700 lernen an allgemeinbildenden Förderschulen, 107.000 an Oberschulen, 96.200 an Gymnasien, 1.900 an Waldorfschulen, 2.200 an Schulen des zweiten Bildungsweges und 101.000 Schüler an berufsbildenden Schulen.

