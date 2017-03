Zimmis Einwurf – Stolz sein auf Dynamo

Wie die Dresdner nach vielen Jahren die Marktwirtschaft inzwischen ihr Eigen nennen, ist verblüffend. Sie haben es praktisch am eigenen Leibe gespürt, als nichts mehr ging. Als der Gerichtsvollzieher immer montags vor der Türe stand und die Einnahmen des Wochenendes mitnehmen wollte. Als es dienstags prinzipiell eine interne Verlosung gab, in der eine Rechnung feierlich gezogen wurde. Die dann nach Monaten auch noch beglichen wurde. Alles kein Spaß. Dynamo hat nie an eine Insolvenz gedacht. So viel Stolz war drin im Verein. Oder war es die Angst vor einer weiteren Zwangsversetzung in die unteren Ligen. So wie 1995 vom gestrengen DFB angeordnet. Weil es so um die 10 Millionen Miese ging. Wohlgemerkt Deutsche Mark. Über die Summe lachen sich heute die meisten Klubs schlapp und winken ab. Es ist die Kraft der Dresdner Fußballgemeinde, die ihren Verein am Leben hielt. Inzwischen lassen sich Aalen und auch Aachen neun Punkte abziehen und klagen selbst noch gegen diese Maßnahme. Sie spielen aber frisch und munter weiter in ihrer Klasse.

Das schönste an der Dynamo-Geschichte. Sie helfen inzwischen ihren Freunden aus der Patsche.

85.000 Euro mussten die Zwickauer in Form eines Benefizspieles in die Unterlagen für die Lizenz für die kommende Saison schreiben. 100.000 Euro sind es geworden. Also haben die im Osten inzwischen sogar die Marktwirtschaft begriffen? Käse, sie sind nur nicht mehr blauäugig.

Ihr Gert Zimmermann