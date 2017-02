Zimmis Einwurf – Respekt!

Aber der Spruch in der Halbzeitpause auf dem Kiez in Hamburg lässt meine Eltern wahrhaftig eine Schnellrunde in ihren Gräbern drehen. „Schon eure Großeltern haben für Dresden gebrannt – gegen den doitschen Opfermythos." Das muss keiner mehr kommentieren. Schon lange schaukeln sich die gegenseitigen Provokationen hoch. Mit Achselzucken wird denen begegnet. Wo kommen sie her, die Grundideen, wie kommen sie rein ins Stadion, die Spruchbänder?

Und wieder muss der völlig überforderte DFB eine Tribüne sperren. So wie in Dortmund, so in Hamburg, so wie in Dresden. Kaum eine Gesprächsrunde, in der nicht mit tiefer Betroffenheit auf das Thema eingegangen wird. Dabei gibt es genau diese Tendenzen seit den Achtzigern. Damals war richtig was los vor und in den Stadien. Die Borussen-Front, die Hertha-Frösche, andere militante Gruppen besuchten Dresden im März 1991. Das EC-Rückspiel zwischen Dynamo und Roter Stern Belgrad wurde abgebrochen dank eines gestrengen Pfiffes durch den spanischen Schiedsrichter Aladren. Das 98. Europapokalspiel der Schwarz-Gelben war das Ende in der Fußball-Hochburg Dresden. Alle schauten nach Elbflorenz, zeigten mit dem Finger auf den Verein. Damals redete kein Mensch von Sippenhaft. Es war normal, dass alle Dresdner mit den Ausschreitungen in Verbindung gebracht worden. Inzwischen hat der Zauberlehrling ganze Arbeit geleistet. Walle. Walle, manche Strecke...

Ach so, Fußball wurde ja auch gekämpft. Von St. Pauli. Ums Überleben sozusagen. Weil das Wasser schon Oberkante Unterlippe stand. Respekt! Dynamo wollte spielen. So wie immer. Ging in die weiße Hose.

