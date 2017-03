Zimmis Einwurf – Oh je

Noch auf dem Spielfeld kam ein Raunzer von Stefan Kutschke an den jungen Hauptmann. Der gab ein kurzes Interview und musste sich vom Torschützenbesten anhören, dass er nicht so viel reden sollte. Es besteht also auch innerhalb des Teams eine gewisse Sorgfaltspflicht für den Youngster. Doch der ist bereits geerdet. Seine Familie sorgt garantiert dafür. Und dass die nicht einfach die Rollläden runter lassen kann, damit der kleine Niklas nichts mitbekommt, gehört wohl auch in das Reich der Sage. In den jetzigen Zeiten entscheidet sich der Mann im spielenden Kind.

Es klingt sehr hochtrabend, wenn im Erfolg die Wertevermittlung greift. Werte was? Ja genau, inzwischen können wahrscheinlich jetzt schon einige dem Text nicht mehr folgen.

Wie anders ist es zu werten, dass die Hobbypolitiker im Dresdner Rathaus nur an ihre Werte denken. Oh je, sie wollen gerade Werte schaffen. Die Gebühren für die Sportstätten in der Stadt sollen ordentlich angehoben werden. Die Vereine müssen also, ob sie wollen oder nicht, die Erhöhung an die Mitglieder weiter geben. Wie verpeilt muss eigentlich einer sein, wenn er Kohle mit dem Volkssport machen will? Nur in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Möglich, dass die Volksvertreter nie Sport getrieben haben.

Noch ein Tipp. Rund um die Sportplätze noch die Parkgebühren richtig hoch ziehen und die Politessen gleich hinter dem Baum platzieren.

Ihr Gert Zimmermann