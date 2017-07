Zimmis Einwurf – Neuhaus und Mattuschka

Eggerts Ostwind – Gut zu wissen

Sachsen. Dieser Tage informieren die Parteien gehäuft darüber, was sie für den Fall tun wollen, dass sie, weil die Wähler ihnen am 24. September genügend Stimmen gegeben haben, die erstrebten Sessel der Bundesregierung erklimmen können. Oder was sie weiter konsequent fordern werden, wenn sie mangels Wählerzustimmung opponieren müssen. Dabei ziehen die Partei-Programmierer regelmäßig fette „rote Linien", um klar zu machen, mit wem regiert oder nicht regiert wird, sollten zur Alleinregierung wider Erwarten ein paar Stimmen fehlen. Die Grünen, laut Umfragen bislang eher in der Gefahr, gar nicht erst in den Bundestag einziehen zu können, haben bei dieser Übung besonders tief Luft geholt: Sie wollen nur in einer Regierung sitzen, die die sogenannte „Ehe für alle" durchsetzt – was nun zu aller Überraschung schon vor der Wahl passiert ist. Auch sind für sie der sofortige „Ausstieg aus der Braunkohle" und das Ziel unverzichtbar, ab 2030 nur noch Elektro-Autos zuzulassen. Über den Sinn solcher Vorstellungen lässt sich sicher seriös reden. Doch stehen damit auch andere Fragen zur Debatte: Wie viele Wähler stimmen ihnen zu, wie vielen Wählern gehen sie kräftig gegen den Strich? Was zum Beispiel denken Bewohner der Lausitz über ein rasches Ende „der Braunkohle", wo doch noch immer Zehntausende in dieser Region ihr Geld im oder durch den Bergbau verdienen – und neue Erwerbsquellen nur langsam erschlossen werden? Gut zu wissen: Wir werden es bald wissen. Ihr Hans Eggert