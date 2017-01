Zimmis Einwurf – Neidisch ist niemand

Nominiert sind die Anhänger von Borussia Dortmund, die gemeinsam mit den Liverpool-Zuschauern vor dem Viertelfinale in der Euro League an der Anfield Road das berühmte You`ll never walk alone sangen. Auch Islands Anhänger, die so begeistert bei der letzten EM ihr Team angefeuert haben und die von ADO Den Haag stehen auf der Auszeichnungsliste. Die hatten Kindern eines Heimes Plüschtiere geschenkt.

Wie wäre es denn mal mit dem lautesten und immer wieder beim Kontrahenten für Lobesworte sorgenden Anhang von Dynamo Dresden? Nicht doch, die haben ihren Stempel weg. Da nützt auch keine das gesamte Stadion einschließende Fan-Fahne. Hat bis jetzt noch kein einziger Klub fertig gebracht. Da war doch was mit so einem Bullenschädel! Und der gestrenge DFB wird darüber am 18. Januar ein drittes Mal verhandeln. Wie sagte Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl in Deutschlands Stammtischtalk an einem Sonntagmittag? „Wir alle haben gar nichts mitbekommen von dem Ding." Hauptsache, Dresden lässt sich nicht ein zweites Mal auf einen Kuhhandel ein. Es wird ein heißes Ding.

Genau wie die dritte Akte der SGD, die am 20. Januar in der Messe von Löbau der erneut zahlreich auf neueste Nachrichten wartenden Dynamo-Gemeinde präsentiert wird. Auf besonderen Wunsch wird Dixie Dörner erneut mit von der Partie sein. Dem 65-Jährigen wurde zuletzt ein Ständchen gesungen. Und diesmal? Der Oberlausitzer Quizkönig wird gesucht. Mit einem Preis, den so noch keiner bekommen hat. Klar gibt es einen Überraschungsgast. Na, neugierig gemacht auf einen schwarz-gelben Abend mit Pfiff? Aber dann nichts wie hin. Ich freue mich jetzt schon auf Sie. Jeder kommt rein, versprochen.

Ihr Gert Zimmermann