Zimmis Einwurf – Na endlich!

Die chinesische Fußball-Olympiamannschaft wird in der Regionalliga Südwest als zwanzigstes Team am Spielbetrieb der kommenden Saison teilnehmen. Eine tolle Nachricht, die am letzten Donnerstag genüsslich in Umlauf gebracht wurde. Es fehlten freilich auch nicht die Sprüche. Der Geschäftsführer der Regionalliga Südwest, Felix Wiedemann sprach von einem Projekt, das auf sehr gutem Wege sei. Er vermeldete auch prompt, dass alle 19 Vereine der Regionalliga Südwest natürlich ihre Zustimmung gegeben haben. Noch besser der Vizepräsident des DFB, ein gewisser Hans-Dieter Drewitz. Er nennt das Ganze einen Farbtupfer, welcher sehr interessant und bereichernd ist.

Halt ein! Schau einer an. Es regt sich doch Widerstand. Mit 15.000 Euro, die der reiche Verband jedem Klub für die beiden Pflichtfreundschaftsspiele anbietet, kann also doch nicht jeder ruhig gestellt werden. Der Präsident von Rot Weiß Oberhausen, Hajo Sommers, sieht das Projekt als reine Kirmes in der Regionalliga. Markus Kompp, Geschäftsführer von Waldhof Mannheim, lehnt die Spiele rigoros ab. Sein Hinweis, in den Stadien könnten politische Demonstrationen zur Tagesordnung werden. Doch genau die Politik hat im November des letzten Jahres im Bundeskanzleramt gemeinsam mit DFB und DFL und den chinesischen Vertretern einen Fünf-Jahres-Plan der Zusammenarbeit unterzeichnet. Damit der FC Bayern noch mehr Hemden im Reich der Mitte verkaufen kann. Sagen die bösen Kritiker. Der Standort der chinesischen Mannschaft soll in Heidelberg sein. Stefan Böger soll bereits Interesse an einem Trainerjob angemeldet haben. Meldet das Blatt mit den schönen Bildern. Bitte einen trockenen Glückskeks für den DFB.

Ihr Gert Zimmermann