Zimmis Einwurf – Helene Fischer in Berlin

Am Sonnabend, 27. Mai, stand sie wieder in der Hauptstadt. Sie wurde gnadenlos ausgepfiffen. Was aber nicht an ihr liegt. Auch nicht an ihrer schöpferischen Pause. Wohl gleich gar nicht an ihrem Outfit. Was hat sich eigentlich in drei Jahren so geändert? Die Zeit ist eine andere geworden. Im deutschen Fußball haben die Ultras, und nicht nur die, ein Feindbild aufgebaut. Es ist der Deutsche Fußball Bund. Der kann machen, was er will. Es ist alles falsch.

Vor allem, wenn sich die smarten Herren, zu denen auch die DFL gehört, um den schnöden Mammon kümmern. Dann wird es bitterer Ernst. Da fordert doch tatsächlich einer der Hauptsponsoren, die liebe Familie Adidas, eines der nächsten DFB-Pokalspiele in China durchführen zu lassen. Okay, dann kann Helene Fischer auch wieder auftreten. Ohne das lauteste Pfeifkonzert aller Zeiten.

Allein die Verpflichtung des Schlagerstars durch die Frankfurter Zentrale war ein Fauxpas. Das Fernsehen schaltete zwar schnell, die Techniker ließen die Außenmikrofone schnell abschalten. Es nützte nichts. Noch in Pirna war DFB-Präsident Grindel fest davon überzeugt, dass der Saisonhöhepunkt zu einem einmaligen Familienerlebnis werde. Im Stadion gab es erneut die Kriegserklärungen gegen den Verband. Und wenn einer zu spät aus der Küche oder vom Balkon vor den Fernseher kam, dachte der, das Ding ist kaputt. Es waren lediglich Nebelschwaden. Immer wieder wurde Pyro gezündet. Darauf eingehen war nicht so recht nach dem Geschmack der Feierbiester. Es sollte doch alles so schön werden. Atemlos!

Ihr Gert Zimmermann