Zimmis Einwurf – Dynamo, die BadBoys und der DFB

Früher mussten die Kicker in der frostigen Kälte dem Wintersport frönen. Fragen Sie mal die älteren Dynamos, wie das auf Brettern in Johanngeorgenstadt so war. Jetzt ist alles anders. Spaniens Sonne lacht die Kicker förmlich zum Saisonstart. Es sei ihnen gegönnt. So lange die Dynamos so entspannt auf Rang 7 in der Tabelle thronen, natürlich mit dem Blick nach oben, ist doch alles gut. Nur eines darf unter keinen Umständen Einzug halten in die Köpfe: Zufriedenheit oder Minimalismus. Zwei Untugenden, die der Handball-Europameister innerhalb von nur Minuten in die Steinzeit zurückwarf. Alles war gut, bis auf die Fernsehunterhaltung. Also auf die Verbreitung toller Leistungen bis hin in den letzten Winkel. Die ganze Welt war dabei, nur das reiche Deutschland nicht. Ein Armutszeugnis.

Betrifft auch den reichen DFB. Der wurde ab 1990 mit dem dritten WM-Titel in Rom reichlich mit Boni versorgt. Aber der, der mit seinem Tor erst für die heile Welt sorgte, Thomas Häßler, lebt inzwischen von Kakerlaken und Würmern. Das will unsereiner wirklich nicht sehen. Aber ich durfte wenigstens letzte Woche in der Otto-Fleck-Schneise 6 die Ohren aufsperren. Da gab es eine klare Ansage vom Kontrollausschuss-Vorsitzenden Anton Nachreiner. Beim DFB zählt nicht das Rechtsbewusstsein von draußen. Also das vor der Fleck-Schneise. Aha! Der Staat im Staat also. Nur logisch, dass sie das Abseits abschaffen wollen.

Wer möchte schon gern drin stehen und zurück gepfiffen werden? Und außerdem ist das vielleicht der Anfang dafür, in Zukunft ganz ohne Regeln durchzukommen.

Ihr Gert Zimmermann