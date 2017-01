Zimmis Einwurf – Das neue Jahr ist ein paar Minuten alt

Sachsen. Ein drahtiger Mann baut sich vor mir auf. Er will erkannt werden. Kurz nachgedacht. Woher kenne ich den? Um sicher zu gehen, kommt erst einmal eine Floskel. „Normalerweise bist du zu klein, um im Fußballtor zu stehen!" Ja, das hatte gesessen, sein Mienenspiel verriet, ich war auf dem richtigen Weg. Klar, ich hatte für ihn in den Sechzigern ab und an die Bälle geholt. Für seinen Abschlag. Peter Noske, der Oberligatorhüter von Dynamo Dresden stand vor mir. Inmitten der tausend Leuchtraketen, die das Jahr 2017 begrüßten. Auf der Brühlschen Terrasse. Peter wer? Er war vor Manfred Kallenbach und Peter Meyer aktiv, als die Dynamos gerade mal das Laufen lernten. Als sie mit ihm 1962/63 gleich wieder abstiegen. Logische Frage, ob er denn im Stadion heutzutage noch die Daumen drückt? Nein! Und nun erzählt er seine Geschichte. Die, als er noch beim SC Dynamo Berlin spielte. Am 12. August 1961 im Idrätspark zu Kopenhagen. Auf dem Rückflug sickert durch, dass inzwischen in Berlin eine Mauer errichtet wurde. Zwei seiner Mitspieler verschwanden in den Westen. Emil Poklitar und Ralf Starost. Noske musste sofort zum Verhör, denn mit Poklitar hatte er schon zusammen in Babelsberg gekickt. Schluss war mit Oberliga, er wurde in die Provinz nach Eisleben geschickt. Bis er dann für Dresden nominiert wurde, weil die gerade aufgestiegen waren. Schwer nach zu vollziehen, was damals der kalte Krieg so alles anrichtete. Noch bis heute Narben, die ab und an wieder aufbrechen. Noske arbeitete bis zu seinem 70. an der Tankstelle an der Bundesstraße 170 in Karsdorf. Und er wird in diesem Jahr 80. Ein Glück, dass er diese Story zum Jahreswechsel preis gab. Sie ist ein weiterer Mosaikstein in der unendlichen Geschichte der Schwarz-Gelben. Ihr Gert Zimmermann

