Zimmis Einwurf – Ach ist das schön

Genug, wer große Teile der zweiten Hälfte im Frankenstadion unter die gnadenlose Lupe nimmt. Denn nach einer mehr als komfortablen Zwei-Tore Führung kam am Ende noch das große Zittern.

Stefan Kutschke bemängelte dann auch völlig zurecht die Sorglosigkeit im Dynamo-Kreisel. Auf einmal fehlte die letzte Konsequenz im Zweikampf. Plötzlich wurde auf Rathaus-Modus umgestellt.

Also verwaltet und nichts mehr so richtig in die Hände und Füße genommen. Und siehe da, die erste Kröte in Form eines Gegentores musste schon mal geschluckt werden. Da Kröten hierzulande nun mal nicht auf der Gourmet-Speisekarte stehen, wurde wenigstens das zweite Mal ekeln abgewendet. Schließlich müssen sich die Schwarz-Gelben in dieser Saison nicht mit dem desaströsen Dschungelcamp beschäftigen.

Aber die Kröte ist wieder einmal von der Stadtverwaltung ausgesetzt wurden. Sie wissen schon, im Ostragehege. Genau dort, wo das Nachwuchsleistungszentrum entstehen soll, befinden sich angeblich die schützenswerten wichtigen Tiere. Über die möchte ich genau so wenig Witze machen wie über die längst in unsere Herzen eingezogene kleine Hufeisennase.

Bevor wir das Licht löschen, denken hunderttausende Dresdner an das unbekannte Flugobjekt. Und an ein Stadion mit Aufstockung wollen die meisten Zögerer und Zauderer ebenfalls nicht denken. Weil doch tief in der Versenkung das drohende Spektakel eines Abstiegs in der verstaubten Ecke hervorgekramt wird. Eben alles wie immer!

Ihr Gert Zimmermann