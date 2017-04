WoKu-Special: Ostern im Lausitzer Seenland

Last-Minute Veranstaltungstipps für die Osterfeiertage

Ostern wird bunt im Lausitzer Seenland. Mit traditionellen Veranstaltungen und lebendigem Brauchtum wird Ostern im Lausitzer Seenland gefeiert. Kunstvoll verzierte Ostereier können auf den Ostereiermärkten bewundert werden. Schauvorführungen in den unterschiedlichsten Verzierungstechniken sowie ein buntes Folkloreprogramm erwarten Sie. Sonderausstellungen präsentieren Ostereier aus der ganzen Welt. Verschiedene Attraktionen im Lausitzer Seenland laden zur Ostereiersuche für die ganze Familie ein.

Saisonstart im Lausitzer Seenland: Außergewöhnliche Angebote an Land und zu Wasser

Die Seenlandtage sind mehr als nur der Saisonstart des Lausitzer Seenlandes: Am Samstag, dem 22. April sowie am Sonntag, dem 23. April bietet die größte von Menschenhand geschaffene Wasserlandschaft Europas ein wahres Erlebniswochenende für Groß und Klein. Viele touristische Anbieter locken an beiden Tagen mit vielen außergewöhnlichen Angeboten. Geführte Touren mit dem Fahrrad, Boot, Quad und Segway sowie besondere Führungen und Rundfahrten werden angeboten. Die diesjährige Highlightveranstaltung findet am Samstag in der Seestadt Großräschen statt. Hier kann man letztmalig einen Blick in den noch trockenen Hafen werfen. Rund um den künftigen Stadthafen, die IBA-Terrassen an der Tagebaukante und die Allee der Steine finden jede Menge Aktionen statt.

Entdecker-Touren für abwechslungsreiche Tagesausflüge

Die ENERGIE-Route der Lausitzer Industriekultur feiert in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag. Seit 2007 tauchen Besucher an teils noch aktiven Originalschauplätzen in die Geschichte der Bergbau- und Energieindustrie der Region im Lausitzer Seenland ein. Zum Jubiläum werden elf neue Entdecker-Touren präsentiert. Die neuen Touren wurden für Neugierige entwickelt, die auf eigene Faust auf Entdeckung gehen wollen. Alle Informationen für einen gelungenen Tagesausflug rund um die Stationen der ENERGIE-Route finden sie nun in den neuen Taschenführern mit Tourenvorschlägen zu großen und kleinen Sehenswürdigkeiten. Sie sind als PDF-Download auf der Webseite der ENERGIE-Route abrufbar. An den Stationen selbst erleben Sie, wie Kohle in Energie verwandelt wird und wie Bergleute lebten und arbeiteten. Sie entdecken Orte, die bis vor einiger Zeit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich waren oder noch sind.

52. Musikfesttage Hoyerswerda

Das traditionsreiche Musikfestival im Lausitzer Seenland bietet vom 23. April bis 14. Mai eine Reihe hochwertiger Sinfonie- und Solistenkonzerte, Musik für Kinder und Entdeckungen aus der Heimat.

