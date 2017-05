Wir waren bei Elbenwald - und haben Euch was mitgebracht

Wie ihr an die Geschenkartikel kommt, steht im Newsletter am Montag.

So etwas hat Cottbus noch lange nicht gesehen: Bei der Eröffnung von Elbenwald standen die Leute vom Geschäft an der Ecke Sprem/Altmarkt bis in Höhe der Synagoge. Auch die Mitarbeiter waren von so viel Begeisterung aus der Heimat überrascht.

„Wir haben uns sehr gefreut, dass ganz Cottbus oder eher die ganze Lausitz so begeistert mitgemacht hat“, freute sich Annekathrin Gräber, Pressesprecherin des Unternehmens, einen Tag später. Bereits am Freitagabend gegen 22 Uhr, also zwölf Stunden vor der eigentlichen Eröffnung Samstagvormittag, standen die ersten Fantasyfans an - viele von ihnen in Kostümen aus Harry Potter, Star Wars oder dem Herr der Ringe. Das waren dann auch die Klassiker am Eröffnungstag. Nochmal Annekathrin Gräber: »Die über 1.000 Kunden, die wir am Samstag gezählt hatten, haben gut aufgeräumt im Store. Harry Potter und das Gaming-Thema The Legend of Zelda liefen übrigens am besten.«

Die Elbenwald GmbH wurde im Jahr 2000 als reiner Onlinehandel von den BTU-Studenten Dirk Wiedenhaupt, Alexander Lapeter und Jens Geppert gegründet. Idee war es, Fanartikel vom Herr der Ringe für andere Fans der Reihe anzubieten. Nach und nach wurde das Portfolio erweitert.

Im Jahr 2010 wurde das erste Geschäft im Berliner Alexa eröffnet, der Cottbuser Store ist mittlerweile das 30. Geschäft.

J. Hornhauer