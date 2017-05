Weitere Freibäder öffnen

Eggerts Ostwind – Kein Ruhmesblatt

Sachsen. Radweltmeisterschaft 1960 auf dem Sachsenring: Bernhard Eckstein und Gustav-Adolf „Täve" Schur liefern sich ein großes Rennen mit dem Belgier Willy Vandenberghen. In der letzten Runde tritt Eckstein an, der Belgier bleibt bei Schur. Er vermutet, Eckstein sei dessen „Helfer" – und mache nur den Weg für den amtierenden Weltmeister frei. Doch der lässt Eckstein ziehen, bremst gar für den Belgier. Und überlässt seinem Freund Sieg und Titel. Vandenberghen bekannte später, er habe unbedingt gewinnen wollen, sei aber nicht nur an einem starken Fahrer, sondern an einem überragenden Menschen gescheitert. An Täve Schur. Eine Legende bis heute. Ein „Typ", der tut, was er denkt, dem man als ehrlich abnimmt, was er sagt. Beispielsweise über die DDR, ohne die seiner Meinung nach seine Sport-Karriere nicht möglich gewesen wäre. Oder über heutige Zustände, die er als Mitglied der Linken durchaus kritisch sieht. Jüngst sollte Schur in die „Ruhmeshalle des deutschen Sports" aufgenommen werden. Die Jury (Politiker, Sportfunktionäre und -journalisten) lehnte das zum zweiten Mal nach 2011 mehrheitlich ab. Der Kandidat, so ist als Begründung zu hören, pflege noch immer seine „undistanzierte Haltung" zur DDR. Aufgenommen wurde hingegen und verdientermaßen Heike Drechsler. Glück gehabt: Die mehrfache Olympiasiegerin saß einst wie Schur in der DDR-Volkskammer... Als Ruhmesblatt deutscher Verständigung wird das Ganze wohl eher nicht in die Geschichte eingehen. Ihr Hans EggertRadweltmeisterschaft 1960 auf dem Sachsenring: Bernhard Eckstein und Gustav-Adolf „Täve" Schur liefern sich ein großes Rennen mit dem Belgier Willy Vandenberghen. In der letzten Runde tritt Eckstein an, der Belgier bleibt bei Schur. Er vermutet,…