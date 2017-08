Viele Neuheiten beim WochenKurier-Marktplatz

Viele Neuheiten bietet der optimierte WochenKurier-Marktplatz. Sowohl Gewerbetreibende als auch User können sich auf viele attraktive Angebote freuen.

Unternehmen können sich nun zwischen drei verschiedenen Profilpaketen entscheiden. Je nach Wahl des Unternehmens erhalten die Leser unterschiedliche Informationen dazu.

In dem sogenannten »Basis-Paket« finden die Leser unter dem Reiter »Über uns« ausführliche Vorstellungen der Unternehmen und Dienstleister, die von den Gewerbetreibenden in flexiblen Textblöcken gestaltet werden können. Zudem gibt es unter »News« die aktuellen Neuigkeiten über das jeweilige Unternehmen, wie beispielsweise Produkte, Mitarbeiter, Veranstaltungen und vieles andere. Natürlich sind auch alle Infos zu Kontaktdaten, Öffnungszeiten und ein Routenplaner verfügbar. Kunden, die sich Unternehmen über den Marktplatz anschauen, können sich über Google-Maps direkt über die Lage des Unternehmens informieren und sich auch ein genaues Bild mit der 360°-Streetview-Einbindung machen. Das Auge isst bekanntlich mit. Außerdem im Paket enthalten sind eine Verlinkung zur Webseite des Unternehmens, Social Media-Links und Social Sharing Buttons. So kann sich das Unternehmen auf verschiedenen Internet-Plattformen präsentieren und diese miteinander verknüpfen. Mit einer Neukundenpräsentation in der Marktplatz-Box, welche in gedruckter Form erscheint, werden Leser über Neuzugänge auf dem Marktplatz informiert.

Dies ist nur ein kleiner Teil der vielen Neuheiten. Ab Anfang August kann dann jeder unsere Online-Plattform mit allen wichtigen Informationen aus der Region nutzen und die Neuheiten des Marktplatzes für sich entdecken.

Mehr Infos hier: www.derneuemarktplatz.de