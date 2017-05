The Kelly Family – Das Comeback des Jahres!

Als Angelo Kelly in einer Fernsehsendung im November 2016 verkündete, dass "The Kelly Family" zurückkommt und im Mai 2017 ein Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle geben wird, waren die Karten für die Show nach 18 Minuten ausverkauft und auch die Tickets für die zwei Zusatzkonzerte waren innerhalb von Stunden vergriffen. Ein Liebesbeweis, den die Kellys überwältigte und zum Nachdenken brachte. Sie entschlossenen sich, gemeinsam ins Studio zu gehen und ihr neues Album "We Got Love" (Airforce1 records) aufzunehmen. Monatelang haben Fans in ganz Europa auf weitere Live Konzerte gehofft und jetzt ist es Wirklichkeit geworden.

"The Kelly Family" ist zurück und sie gehen 2018 zum ersten Mal seit 1999 gemeinsam auf eine große Arena Tour. "The Kelly Family", eine Familie, die mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen Gold- und Platinawards, über 50 Auszeichnungen, wie ECHO, Bambi, Goldenen Kamera oder Goldene Europa und Live-Rekorden in ganz Europa, Amerika und Asien, zu den erfolgreichsten irischen Bands aller Zeiten gehören.

Das aktuelle Album "We Got Love" mit Neuaufnahmen ihrer größten Hits und einigen neuen Songs ist auch das, was die Zuschauer bei den Live Konzerten erwarten dürfen. Es wird eine musikalische Reise, die die Besucher durch 40 Jahre Bandgeschichte begleiten und verzaubern wird. Die Konzerte von "The Kelly Family" waren legendär und so wird es für viele Fans ein besonderes Erlebnis, das sehr emotional sein wird.

Über 20 Konzerte voll mit Gänsehautmomenten, einer authentischen Power, die so keine andere Band hat, und das was sie am meisten ausmacht: das Gefühl von Zusammenhalt und Hoffnung. Das Kelly Feeling ist wieder da und geht bald auf Tour! Am 25. Januar 2018 beginnt die "We Got Love" Tour mit allen Hits!

Konzert-Termine für 2018 in Ihrer Nähe:

- 25. Januar, 19.30 Uhr – SACHSENarena Riesa

- 26. Januar, 19.30 Uhr – Arena Leipzig

- 28. Januar, 18 Uhr – GETEC-Arena Magdeburg

- 8. Februar, 19.30 Uhr – Messe Erfurt

- 2. März, 19.30 Uhr – Mercedes-Benz-Arena Berlin

- 3. März, 19.30 Uhr – Chemnitz Arena