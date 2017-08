Gestern Abend gegen 17.30 raste ein Van in Barcelona, der Hauptstadt Kataloniens, ungebremst in eine Menschenmenge. Nach Polizeiangaben gibt es 13 Tote (dem ZDF-"Heute-Journal" zufolge sind unter den Toten drei Deutsche) und etwa 100 Verletzte, 15 davon schweben in Lebensgefahr. Lt. spanischem Zivilschutz seien Menschen aus 18 Nationen betroffen.

Zwei Tatverdächtige wurden noch in der Nacht von der Polizei festgenommen (einer der beiden Männer sei ein Marokkaner, der andere komme aus der spanischen Exklave Melilla). Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag laut ihrem Sprachrohr Amak für sich. Der Fahrer des Lieferwagens ist weiter flüchtig.

Nur wenige Stunden nach dem Anschlag in Barcelona hat die Polizei in Cambrils, einem Küstenort in Katalonien, einen zweiten Terroranschlag verhindert und fünf mutmaßliche Attentäter erschossen. Die Verdächtigen sollen Sprengstoffgürtel getragen haben und wollten möglicherweise den Anschlag auf der Touristenmeile Las Ramblas nachahmen. Sieben Menschen wurden in dem Badeort in der Nacht verletzt. Laut katalanischer Regierung hängen die Vorfälle in Cambrils und Barcelona zusammen.

Unter dieser Nummer gibt es eine Hotline für Angehörige: +34 900400012

