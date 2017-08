Sunrise Avenue endlich zurück auf der Bühne

Bürgerstiftung: Jahnhalle ist gekauft!

Meißen. Die Bürgerstiftung Meißen hat ihren offiziellen Stiftungsstatus erhalten und das Jahnhallenareal gekauft. Jetzt gehen Planung und Umbau los. Nachdem die Bürgerstiftung Meißen am 27. Juli als rechtsfähige Stiftung anerkannt worden war, konnte nun auch der Kauf der Jahnhalle regulär abgeschlossen werden. Kürzlich haben also Bill Quaas, Dr. Dr. h.c. Norbert Herrmann und Vorstandsvorsitzende Ina Heß den Kaufvertrag unterzeichnet. Somit ist die Bürgerstiftung Meißen nun Besitzerin der Jahnhalle. „Der erste große Schritt auf dem Weg zur Umsetzung der geplanten „Bewegungslandschaft Jahnhallen-Areal" ist somit geschafft", erklärte Ina Heß. Nun beginne die ganz konkrete Arbeit für Bürgerstiftung und Freundeskreis. Jetzt hofft die Stiftung auf viele Helfer, die mit Tatkraft und auch finanziellen Mitteln unterstützen können, um aus dem Jahnhallen-Areal wieder ein ansehnliches Gelände für Sport und Spiel zu machen. Dafür hat die Stiftung eine Helferkarte entworfen. Die Infos von allen, die Lust bekommen haben, beim Projekt mitzumachen, können auch formlos per Mail an die Stiftung gesendet werden. „Wir würden uns über zahlreiche Rückmeldungen ebenso freuen wie über Anregungen und weitere Ideen für unser großes Vorhaben", so Ina Heß abschließend. Info unter www.buergerstiftung-meissen.de