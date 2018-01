Sachsens "Sportler des Jahres"

Zehnjährige belästigt – Zeugenaufruf

Dresden. Gestern Nachmittag (4. Januar) entblößte sich ein Unbekannter vor einem Mädchen. Der Mann manipulierte an seinem unbedeckten Geschlechtsteil. Der Vorfall ereignete sich an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 2 auf der Freystraße. Das Kind saß in der Bahn, während der Unbekannte von außen auf sich aufmerksam machte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter war zwischen 30 und 40 Jahre alt, von normaler Statur und mitteleuropäischem Aussehen. Er trug eine Brille sowie eine dunkle Jacke und Jeans. Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht? Wer kennt die beschriebene Person? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen. (ml)