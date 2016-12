Noch bis zum 2. Januar: Sportler des Jahres 2016 gesucht

Die Leistungssport-Vizepräsidentin wollte bei ihrer Abstimmung im Jahr der Olympischen und Paralympischen Spiele vor allem die Aktiven mit ihrer Stimme bedenken, die in Rio für Furore sorgten. „Bei den Frauen spielte für mich aber auch das Gesamtpaket eine Rolle: Annekatrin Thiele ist seit vielen Jahren eine unsere Spitzenathletinnen, war bei Welt- und Europameisterschaften erfolgreich und hat mit dem Gold aus Brasilien jetzt drei Medaillen bei drei Olympischen Spielen gewonnen. Bei den Männern geht meine Stimme an Martin Schulz, der im ersten paralympischen Traiathlon etwas Historisches geschafft und in diesem Jahr drei Titel gewonnen hat. Er ist außerdem auch in der Bundesliga der Nichtbehinderten erfolgreich am Start. Und bei den Teams habe ich mich für die Slalom-Besatzung Franz Anton/Jan Benzien entschieden, auch wenn sie eine Medaille knapp verpasst haben, haben sie als amtierende Weltmeister beim olympischen Höhepunkt eine ganz starke Leistung gezeigt!"

Wählen und gewinnen

Die Entscheidung ist noch bis zum 2. Januar 2017 offen: Jeder kann abstimmen – im Internet auf den Seiten des Landessportbundes Sachsen unter www.sport-fuer-sachsen.de sowie mit den gewohnten Stimmkarten, die in der LSB-Geschäftsstelle, bei den regionalen Kreis- und Stadtsportbünden, in den Autohäusern des Skoda Autocenter Weber sowie in fast allen Sparkassenfilialen erhältlich sind.

Unter allen Umfrageteilnehmern werden Ostsee-Wellness-Tage für je zwei Personen im Seehotel Binz-Therme Rügen im Wert von insgesamt 5.000 Euro verlost. Außerdem winken fünf Wildwasser-Rafting-Erlebnisse im Kanupark Markkleeberg.

Sieger und Gewinner werden in Dresden präsentiert

Die Gewinner der Umfragepreise werden am 14. Januar auf der Sächsischen Sportgala 2017 in Dresden gezogen – von den dann gerade gekürten Sportlern des Jahres 2016, die im Mittelpunkt der Gala ihre Sächsischen Sportkronen erhalten. Die Veranstaltung ist bereits seit Wochen ausverkauft.

Die 24. sächsische Sportlerumfrage wird erneut gemeinsam vom LSB und dem Sächsischen Sportjournalisten-Verein präsentiert. Sie wird unterstützt durch die Sparkassen in Sachsen, das Skoda Auto-Center Weber, die IKK classic, die Wernesgrüner Brauerei, Lichtenauer Mineralquellen, das Seehotel Binz-Therme Rügen, den Kanupark Markkleeberg und das MDR-Landesfunkhaus Sachsen.

(PM/Landessportbund Sachsen)