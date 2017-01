Mit 2387 Euro drei Mal in den Urlaub

„Dass die Deutschen 2017 mehr verreisen und ihren Urlaub mehrheitlich in Deutschland verbringen möchten, ist für den Tourismus hierzulande eine erfreuliche Botschaft zum neuen Jahr“, unterstreicht Joachim Wessels, Geschäftsführer Post Reisen. Der Studie zufolge planen die Reisenden aus Sachsen im Jahr 2017 rund drei Urlaube, davon einen Lang- und zwei Kurztrips. Etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) will die gleiche Anzahl von Tagen im Urlaub verbringen wie im Vorjahr. 32 Prozent wollen mehr, 15 Prozent weniger Tage verreisen.

Urlaubsbudget

Das durchschnittliche Urlaubsbudget liegt in Sachsen bei 2387 Euro und damit

384 Euro unter dem Bundesdurchschnitt. Im Vergleich zum Vorjahr ändert sich der Etat bei der Mehrheit der Befragten (69 Prozent) nicht. Größer fällt die Reisekasse bei 23 Prozent aus, kleiner bei 8 Prozent. Auffallend ist, dass das Reisebudget mit wachsender Ortsgröße ansteigt.

Urlaubskategorien

Die beliebtesten Urlaubskategorien in Sachsen sind Ferien am Strand (49 Prozent) und Wander- und Natururlaube (42), dahinter folgen Städtereisen (38) und Wellnesstrips (20). Am populärsten ist der Strandurlaub bei Familien, von Städtereisen wiederum fühlen sich insbesondere junge Leute und Singles angesprochen.

In konkreten Top-Zielen pro Urlaubskategorie ausgedrückt ergibt sich in Sachsen folgendes Bild: Den mit 25 Prozent größten Anteil der Strandurlauber zieht es an die Ostseeküste, dahinter folgen die Inseln der Ostsee (16) und die Balearen (9). Der größte Anteil der Wander- und Natururlauber gibt mit 25 Prozent als bevorzugtes Ziel die Mecklenburgische Seenplatte an. Danach folgen die Sächsische Schweiz und „sonstige“ Ziele in Deutschland mit jeweils 15 Prozent. Bei den Städtereisenden entscheiden sich 18 Prozent für einen Trip nach Berlin, auf Platz zwei folgen nicht näher bezeichnete („sonstige“) Städte in Deutschland (14), auf Platz drei landet

Dresden (13).

Die Mehrheit der Wellness-Urlauber aus Sachsen fährt bevorzugt an die Ostseeküste (19). Auf Platz zwei landet die Mecklenburgische Seenplatte (13), den dritten Platz teilen sich die Ostseeinseln, das Erzgebirge und der Harz (jeweils 11). In dieser Kategorie zeigt sich, was auch im bundesweiten Vergleich deutlich wird: Viele Menschen verbringen Wellness-Urlaube am liebsten vor der eigenen Haustür, daher zeigen die Destinationen klare regionale Unterschiede.

Sicherheitsaspekt

Wie im gesamten Bundesgebiet, so hat der Sicherheitsaspekt auch in Sachsen Auswirkungen auf das Reiseverhalten. 87 Prozent der Befragten sehen das Sicherheitsbedürfnis im Urlaub als sehr wichtig oder wichtig an. Nur 3 Prozent sagen, dass das Thema weniger oder gar nicht wichtig ist. Darüber hinaus geben 18 Prozent an, dass Terrorangst und politische Instabilitäten ihre Urlaubswahl sehr stark bzw. eher stark beeinflusst haben. Insgesamt wollen 52 Prozent derjenigen aus Sachsen, deren Urlaubswahl von Sicherheitsfragen zumindest teilweise beeinflusst wird, 2017 seltener ins Ausland fahren. 42 Prozent dieser Reisenden wollen ausländische Großstädte meiden, 20 Prozent verzichten sogar generell auf Reisen mit dem Flugzeug.

Relevante regionale Unterschiede finden sich laut der Studie im Hinblick auf Sicherheitsaspekte nicht. Feststellbar ist, dass insbesondere Familien Wert auf eine „heile Welt“ im Urlaub legen – Senioren haben dieses Bedürfnis weniger. Insgesamt haben Familien das größte Sicherheitsbedürfnis, Singles das geringste.

Buchungstyp

Im Hinblick auf den in Sachsen bevorzugten Buchungstyp zeigt die Analyse, dass die Reisenden die Organisation am liebsten selbst übernehmen. Diese Tendenz ist auch in ganz Deutschland erkennbar. In Sachsen planen 59 Prozent aller Strandurlauber ihre Reise eigenverantwortlich. Städtereisen organisieren 88 Prozent selbst, bei Wander- und Naturlaubern sind es sogar 90 Prozent. Die Wellnessreisenden organisieren ihren Trip zu 84 Prozent selbst.

Anreiseart

Grundsätzlich nutzen die Befragten aus Sachsen am liebsten das Auto, wenn sie auf Reisen gehen. Bei den Bade- und Strandurlaubern entscheiden sich 51 Prozent für das Auto, das Flugzeug folgt knapp dahinter mit 50 Prozent. Auf Bahn und Bus entfallen 4 bzw. 3 Prozent. Für Städtereisen nutzen 52 Prozent das Auto und 29 Prozent den Flieger. Bus und Bahn wählen hier 18 bzw. 16 Prozent. Auch Wander- und Natururlauber aus Sachsen kommen am häufigsten mit dem Auto (88 Prozent). Flugzeug, Bahn (jeweils 8 Prozent) und Bus (6 Prozent) spielen in dieser Kategorie nur eine untergeordnete Rolle. Auch bundesweit ist das Auto in der Kategorie Wander- und Natururlaube das wichtigste Reisemittel.

Urlauber aus Sachsen nehmen bei Reisen mit bis zu drei Übernachtungen durchschnittlich 344 Kilometer Anfahrtsweg mit dem Auto in Kauf. Bei Reisen mit vier bis sieben Übernachtungen darf die Fahrt im Durchschnitt maximal 524 Kilometer lang sein, bei mehr als acht Übernachtungen 780 Kilometer.

Buchungsverhalten

Bei Statements zum Buchungsverhalten zeigen sich kaum Unterschiede zwischen den Befragten in Sachsen und jenen in anderen Regionen Deutschlands. Generell beschäftigen sich die Reisenden überall intensiv mit der Planung, sind eher wenig flexibel und haben recht konkrete Anforderungen an ihren Urlaub. Rund zwei Drittel der Befragten in Sachsen haben von Anfang an eine genaue Vorstellung, welche Reise sie unternehmen möchten. Rund 40 Prozent ist es wichtig, ihre Reisen lange im Voraus zu buchen, um eine möglichst große Auswahl zu haben. Ebenfalls rund 40 Prozent sichern sich ihre Reise am liebsten frühzeitig, um in den Genuss des Frühbucherrabatts zu kommen. Etwa 15 Prozent hingegen gaben an, dass sie meist sehr kurzfristig buchen, um ein gutes Schnäppchen zu machen. Bei etwa einem Drittel kommt es vor, dass sie ganz spontan in den Urlaub fahren. Die Hauptsaisonzeiten vermeidet etwa die Hälfte der Reisenden aus Sachsen.

Zur Umfrage

Die Befragung wurde als sogenanntes „Computer Aided Web Interview“ durchgeführt. Zielpersonen waren Menschen ab 18 Jahren, die mindestens einmal in den letzten 12 Monaten verreist waren. Bundesweit nahmen 3.800 Menschen teil, jeweils 450 pro Region (in NRW 600).