Luftbild-Zeitmaschine ist online

Skimming-Betrüger in Haft

Dresden. Die Dresdner Kripo konnte einem 25-jährigen Bulgaren eine Beteiligung an mehreren sogenannten Skimming-Fällen nachweisen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen ihn ein EU-Haftbefehl erlassen. Im September 2017 nahmen Polizisten den Mann an einem Grenzübergang von Bulgarien nach Serbien fest, Ende 2017 wurde der Bulgare nach Deutschland ausgeliefert, jetzt sitzt er in der JVA Dresden ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der 25-Jährige im Juli 2016 gemeinsam mit Komplizen zwei Geldautomaten in einem Einkaufszentrum an der Webergasse manipuliert. Im Dezember 2016 machten sie sich an diesen erneut sowie an einem weiteren Automaten am Altmarkt zu schaffen. So kamen sie an zahlreiche Kartendaten und die dazugehörigen PIN-Nummern. Mit entsprechenden Geldkarten-Dubletten wurden später auf Bali (Indonesien) knapp 20.000 Euro von insgesamt 72 verschiedenen Konten abgehoben. Im Rahmen der Ermittlungen geriet der 25-Jährige in den Fokus der Kriminalisten. Insbesondere fanden sich Beweise, dass sich der Mann zum Zeitpunkt der Manipulationen in der Nähe aufgehalten hatte. Eine anschließende Kurzreise nach Bali belegte sein Reisepass.