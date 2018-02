Kostenlos zu "Beach & Boat 2018 "

Vom 15. Bis 18. Februar werden auf der Beach&Boat die neusten Trends in Sachen Wassersport und Wassertourismus in der Leipziger Messe vorgestellt. Im großen Indoor-Pool und im Tauchbecken können Sie segeln, Motorboot fahren, Schnuppertauchen und die Faszination Beach&Boat hautnah erleben. In der Motorbootausstellung werden verschiedenste Bootstypen präsentiert. In der Beach&Boat-Werkstatt erhalten Bootsbesitzer und solche die es werden wollen wichtiges Know-how in Sachen Aufbereitung und Reparatur von Booten. Der 10. Seenland-Kongress, am Messedonnerstag, steht ganz im Zeichen der Weiterentwicklung der Wassersportdestination in Mitteldeutschland.

Für alle Wasserratten und Bootsfreunde verschenkt der WochenKurier 60 Freikarten für die Beach&Boat in der Messe Leipzig ...und zwar wieder einmal als exklusives "Dankeschön" an alle Newsletter-Leser.

Am Dienstag (6. Februar) steht in der Newsletter-Ausgabe, wie ihr an die Karten kommt. Und wer sich noch schnell, kostenlos und absolut unverbindlich anmelden will, kann dies HIER tun.