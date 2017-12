Katharina braucht einen Lebensretter

Senftenberg. Die sechs Monate alte Katharina aus Senftenberg leidet an Septischer Granulomatose, einer lebensbedrohlichen Erkrankung des blutbildenden Systems. Seit der Diagnose vor wenigen Wochen ist klar, dass sie einen passenden Stammzellspender sucht. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Samstag, dem 16. Dezember, in der Dr.-Otto-Rindt-Oberschule Senftenberg in Senftenberg als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.

»Unsere Kleine hatte von Geburt an blutige Stühle. Anfang Oktober hat sie Schnupfen und hohes Fieber bekommen – beides ging über viele Wochen nicht weg. Es erfolgte eine Blutabnahme mit Verdacht auf Harnwegsinfekt – ohne Diagnose. Da die Laborwerte immer schlechter wurden, erfolgte eine Einweisung in die Uniklinik Dresden. Dort wurde routinemäßig auf septische Granulomatose (CGD) mitgetestet. Das Ergebnis war niederschmetternd. Katharina leidet an der CGD wie ihr Bruder, der einen Stammzellspender gefunden hat und inzwischen transplantiert ist. Sie hat nur ein Prozent der funktionierenden Immunzellen, was für normales Leben nicht ausreicht.«, so Katharinas Mama Anastasia.

So wie Katharina erkrankt allein in Deutschland alle 15 Minuten ein Mensch an Blutkrebs – darunter viele Kinder und Jugendliche. Eine Stammzelltransplantation ist für viele Menschen die einzige Chance auf Leben.

»Als Katharinas Eltern uns um Hilfe baten, waren wir als Nachbarn sofort zur Stelle. Sie haben mich über die Krankheit aufgeklärt und dass durch eine Registrierungsaktion der kleinen Katharina geholfen werden kann. Also haben wir uns mit Familie, Freunden und der DKMS zusammengesetzt, organisierten uns als Initiativgruppe und verteilten Aufgaben. Unser Team ist schon jetzt um viele weitere, teilweise unbekannte, freiwillige Helfer gewachsen. Jeder Einzelne zählt und kann unsere Registrierungsaktion unterstützen. Wir benötigen viele Helfer im Vorfeld für die Verteilung von Flugblättern und die Aufklärung, aber auch Sponsoren oder Benefizaktionen. Denn jede Registrierung kostet die DKMS 35 Euro, die leider nicht von Krankenklassen oder öffentlichen Institutionen getragen werden und allein über Spendengelder finanziert werden.«, weiß Mitglied des orgateams und Nachbarin Birgit, die gemeinsam mit der DKMS die Registrierungsaktion in Senftenberg organisiert.

Unter dem Motto »Katharina Braucht euch« appellieren die Initiatoren an die Menschen in der Region, sich in die DKMS aufnehmen zu lassen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung