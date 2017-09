Ich darf wählen, aber wen?

Wählen ist ein Privileg. Es gibt uns die Möglichkeit, immerhin in einem bestimmten Maß an der Zukunft Deutschlands mitzuwirken. Am Sonntag ist Bundestagswahl und ich bin eine von drei Millionen Erstwählern.

Tagtäglich werden wir mit neuen Infos in Sachen Wahlkampf regelrecht überflutet. Von überall her lächeln uns die Spitzenkandidaten freundlich zu. Man sollte meinen, man käme gar nicht drumherum, sich eine Meinung zu bilden. Doch genau hier liegt das Problem. Bei der Fülle an Informationen fühlt man sich als junger Mensch schnell überfordert. Viele wählen dann aus Unwissen oder Desinteresse lieber gar nicht.

In der Schule hat man selten zugehört, weil diese Themen und die eigene Realität wenig miteinander in Berührung kamen. Dabei wäre es doch so wichtig, dass gerade die, die über das Wissen verfügen, die jüngere Generation an die Hand nehmen. Wovon sollen wir denn schöpfen, wenn der Weg verwehrt bleibt? Durch Frontalunterricht und Aussagen wie: „Dafür bist du noch zu jung, das verstehst du noch nicht.“ steigt das Interesse nicht, soviel ist sicher.

Ich habe mich selbst durch den Wust von Parteiprogrammen gekämpft. Doch das wird nicht jeder und ich verstehe auch warum. Weil es trotz Initiativen zu wenig Möglichkeiten gibt, Fragen zu stellen und dabei sollten wir doch genau das. Nicht alles so hinnehmen wie es ist, sondern neugierig sein und hinterfragen, damit wir in einer Zukunft leben können, die wir aktiv mitgestalten und nicht nur nach Vorlage leben.

Maria Nitschke