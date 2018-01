Größte Drogenplantage seit Jahren ausgehoben

Durchsuchungen nach Messerattacke

Dresden. In dem Verfahren der Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Dresden wegen der gewaltsamen Auseinandersetzung Minderjähriger am 30. Dezember 2017 an der Haltestelle Hauptbahnhof Nord in Dresden wurden gestern (17. Januar) drei Wohnungen in Dresden durchsucht. Ein 17-Jähriger hatte bei der Auseinandersetzung eine Stichverletzung erlitten. In dem Verfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ist ein 12-jähriger Junge als tatverdächtig ermittelt worden. Als weiterer Teilnehmer an der Auseinandersetzung ist ein 13-Jähriger festgestellt worden. Es wurden zwei Handys sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden. Die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten dauern an. Die Ermittlungen ergaben auch, dass es zu einem zufälligen Zusammentreffen der beiden Jugendgruppen im Bereich des Hauptbahnhofes kam. Eine Person aus der „Opfergruppe" kannte eine Person aus der „Tätergruppe". Sein Gruß in Richtung des Bekannten wurde jedoch als Provokation gedeutet. Im Anschluss kam es zu der Auseinandersetzung. Nach bisherigen Ermittlungen hatte die Gruppierung der Angreifer eine Größe von zehn bis fünfzehn Jungen. Sie waren im Alter von 12 bis 14 Jahren und von nichtdeutscher Staatsangehörigkeit. (tg)