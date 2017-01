Eggerts Ostwind – Wohin damit?

Fest steht: Die deutschen Staatsfinanzen stehen offensichtlich besser da als die der USA oder Italiens, geschweige denn Griechenlands. Aber beim zweiten Hinsehen ergeben sich einige Ecken und Kanten. Zum Beispiel spart der Bundesfinanzminister erheblich bei den Zinsen, die im Keller sind und Kredite billig machen. Was aber passiert, wenn die Zinsen, wie wir Sparer hoffen, wieder steigen?

Auch war zu lesen, dass 2016 viel Geld nicht ausgegeben wurde, weil es nicht ausgegeben werden konnte – hier ein Straßenbau, der nicht angefangen, dort eine Schule und anderswo eine Brücke, die nicht saniert worden ist, weil die Planungen und Ausschreibungen eben dauern. Das summiert sich. Dennoch ist eine Debatte entbrannt, was mit dem Überschuss passieren soll: In neue Projekte stecken, also investieren, so sagt die SPD. Oder besser alte Schulden tilgen, wie die CDU es will. Oder, wie die CSU vorschlägt, Steuern senken?

Irgendwie Sinn macht das alles. Wobei zu beachten wäre: Die Staatsschuld liegt bei über zwei Billionen (!) Euro. Da ist der tolle Überschuss nichts weiter als ein Komma in einem dicken Wälzer. Sich ums Verteilen zu streiten – das scheint dennoch verlockender, als übers Sparen zu reden.

Ihr Hans Eggert