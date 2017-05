Eggerts Ostwind – Tigerlandung

Und in der Tat: Seit Schulz von der Spitze des EU-Parlaments mit viel Rückenwind in die Bundespolitik gewechselt ist, hängen ihm drei Wahlniederlagen an. Die im Saarland klang noch ein wenig nach Knirschen im Getriebe, die zweite in Schleswig-Holstein war dann schon ein Krachen, die Wahl in Nordrhein-Westfalen – immerhin stellte die SPD hier in den vergangenen 50 Jahren 45 Jahre lang den Regierungschef – ist wohl nichts weniger als ein Getriebecrash für die Bundes-SPD.

Und dies gilt auch, obwohl die Wahlforscher für die Abwahl der rot-grünen NRW-Landesregierung zunächst hausgemachte Ursachen nennen. Etwa den Überdruss an einer (SPD-)Sicherheitspolitik, die so gut wie jeden Skandalnapf traf. Oder an einer (grünen) Schulpolitik, die offenbar weitgehend unberücksichtigt ließ, dass es dabei vor allem um Schulen mit genügend Lehrern, funktionierenden Toiletten und gut ausgerüsteten Schulzimmern, also um das Wohl der Kinder oder Enkel der Wähler geht – und nicht um ideologie-umwölkte Experimente.

Vielleicht hatte das der vormalige SPD-Hoffnungsträger Schulz alles nicht recht im Blick, als er von den europäischen Höhen in die deutsche Innenpolitik hinab stieg. Nun jedenfalls ist es für ihn nicht mehr nur fünf vor, sondern, so scheint es, fünf nach Zwölf.

Ihr Hans Eggert