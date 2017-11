Eggerts Ostwind – Oh Schreck

Was war passiert? Die Russen hatten ihre gewaltige Militärmaschine angeworfen. Nun ja, nicht per Generalmobilmachung, aber immerhin: Der „russische Bär" zeigte sich, so war jüngst zu hören und zu lesen, außerordentlich aggressiv. Auch wenn es sich lediglich um ein Großmanöver handelte. Aber das fand eben nicht in den Tiefen Sibiriens oder im arktischen Norden statt – nein, o Schreck, vor unserer Haustür. Oder militärisch exakt gesagt: direkt an der NATO-Grenze Ost.

Man stelle sich das mal vor – direkt an der NATO-Grenze! Also im Westen Russlands und in Weißrussland. Dort ließen Putin und seine Generäle gemeinsam mit den Weißrussen das Militär von der Leine. Da wissen wir doch, was die Stunde geschlagen hat. Was sollte da noch die Erklärung Moskaus, es werde gemeinsam mit Weißrussland „die Abwehr einer Invasion des westlichen Bündnisses auf den engen Verbündeten Russlands trainiert"?

Die Abwehr einer Invasion? Von wegen. „Eine neue Eskalationsstufe" sei das, wurden „NATO-Kreise" zitiert. Da musste der Westen einfach auf der Hut sein. Weshalb eben genau an dieser NATO-Grenze Ost – in Polen und den baltischen Staaten – erst im vergangenen Sommer NATO-Verbände samt Panzern und Flugzeugen stationiert worden waren. Unter anderem unter deutscher Führung übrigens.

Ihr Hans Eggert