Eggerts Ostwind – Nafri, Ladi und Hilo

Soweit ein Ausflug in eine Begriffswelt, in der heute 70-Jährige (Ost wie West) aufwuchsen. Wir erkennen: Menschen mehr oder weniger freundliche, allzu oft jedoch bösartig und abwertend gemeinte Sprachkürzel an die Beine zu binden – das hat Tradition.

Und zweitens erkennen wir: Vor allem abwertend eingesetzte Begrifflichkeiten kommen auf beachtliche Lebenszeiten. Weshalb es durchaus angebracht ist, einschlägige neue Wortschöpfungen kritisch zu beäugen. Allerdings geht da im Eifer zuweilen auch manches schief – wie jüngst, als das Polizeikürzel „Nafri" öffentlich wurde.

Eine Sprachpolizistin, hauptberuflich Bundeschefin der Grünen, entdeckte nämlich sogleich latenten Rassismus bei den deutschen Ordnungshütern, was in politisch korrekten Kreisen zunächst Schrecken auslöste. Bis sich bei Nahbetrachtung Nafri als ein Bürokratiekürzel für „nordafrikanischer Intensivtäter" erwies. So, wie „Ladi" für Ladendieb und „Hilo" für „hilflose Person" stehen. Ob es auch ein Polizeikürzel für die auffällige Gruppe der Freunde des großen runden Leders gibt? Vielleicht „Sifufa" – stadionintensiver Fußballfan.

Ihr Hans Eggert