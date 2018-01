Eggerts Ostwind – Knopfdruck

Sachsen. Neulich, als der nordkoreanische Diktator und der Präsident der Vereinigten Staaten das bei pubertierenden Jungs beliebte »Ich hab' den Längsten«-Spiel spielten, wurde ein US-General befragt, wie das denn sei mit den Atomknöpfen auf präsidialen Schreibtischen, ob die wirklich »mal so« gedrückt werden könnten und ob dann beinahe nebenbei die Welt in einen Atomkrieg gestürzt würde. Natürlich nicht, sagte der General, er und seine Kollegen (etwa vom US-Nuklearkommando) seien ja auch noch da. Was heißen sollte: Es gibt eine Menge Riegel, die irgendwelche Kurzschlüsse irgendwelcher Oberbefehlshaber verhindern, »und zwar auf allen Seiten«. Diese Sätze waren insofern aufschlussreich, weil sie just in einem Augenblick fielen, da journalistische Dramaturgie-Experten hierzulande damit beschäftigt waren, das Publikum mittels apokalyptischer Mutmaßungen über zwei vermeintliche Psychopaten zu erschrecken, die jederzeit zu unberechenbaren Reaktionen neigten. Dürfen wir also, obwohl die in Rede stehenden Herren tatsächlich Probleme mit ihrer Psyche zu haben scheinen, beruhigter in die Welt schauen? Wir dürfen nicht. Jedenfalls nicht, so lange es Waffen gibt, die – ob mit oder ohne Knopfdruck – die Gattung Mensch auslöschen können. Ihr Hans Eggert