Eggerts Ostwind – Keine Experimente

Angela Merkel hat sich mit dem vierten SPD-Kandidaten innerhalb von zwölf Jahren auseinander zu setzen – mit Martin Schulz. Und wenn nichts passiert, was gemeinhin als unvorhersehbar bezeichnet wird, dürfte sie im Herbst ihre vierte Kanzlerschaft antreten. Hat sie so was wie ein Erfolgsgeheimnis? Oder lag und liegt es an ihren Gegnern?

Als heurige Hasen waren weder Schröder, Steinmeier oder Steinbrück in die Wahlkämpfe gezogen, auch Schulz gilt nicht als solcher. Als er zu Jahresbeginn ins Rennen ging, breitete sich sogar eine hierzulande lange nicht mehr erlebte Wechselstimmung aus. Fünf Monate später ist davon kaum noch was zu spüren. Im Gegenteil – es klingt eher verzweifelt, wenn der Kandidat Schulz auf die Fülle dessen verweist, was er in den vergangenen Wochen an Programmatischem auf den Tisch gelegt hat, wohingegen „die Gegenseite" ziemlich „inhaltsleer" geblieben sei.

Nur: Hilft das gegen eine Bundeskanzlerin, die sich augenscheinlich in Einklang mit einer Mehrheit der Wahlbürger nicht allein im Osten befindet: „Keine Experimente"! Dieser Slogan verhalf der Union schon mal zu einem fulminanten Wahlsieg. Vor 60 Jahren. Der Kanzler hieß damals Adenauer. Er blieb es weitere sechs Jahre.

Ihr Hans Eggert