Eggerts Ostwind – Geschäftsordnung

Sachsen. Wenn der Bundestag nach einer Wahl erstmals zusammentritt, hat er keinen Präsidenten. Der muss – die erste Amtshandlung der Abgeordneten – zunächst gewählt werden. Das ist die Stunde der/des ältesten Abgeordneten. Die/der nennt ihr/sein Geburtsdatum und fragt in die Runde hinein, ob jemand älter sei. Meldet sich niemand, hält der/die Alterspräsident(in) zunächst eine kurze Rede und lässt dann den Präsidenten wählen. Ist das vollbracht, nimmt der Parlamentsalltag seinen Lauf. Soweit, so eingeübt. Allerdings wird das nach der nächsten Bundestagswahl anders sein. Da soll die erste Plenarsitzung nicht der/die Abgeordnete mit dem am weitesten zurückliegenden Geburtsdatum leiten, sondern der-/diejenige mit der längsten Zugehörigkeit zum Parlament – eine geänderte Geschäftsordnung macht's möglich. Der Hintergrund: So es der Wahlausgang am kommenden 24. September zulässt, könnte der Bundestag einen Alterspräsidenten haben, der der AfD angehört und obendrein durch antisemitische und allerlei krude nationalistische Äußerungen aufgefallen, also bei der (vermutlich) großen Mehrheit der Angeordneten des Hohen Hauses nicht gelitten ist. So einen zu so würdiger Stunde (und überdies von der internationalen Öffentlichkeit beobachtet) im deutschen Parlament hören zu müssen? Das wäre gewiss schwer erträglich und eine hochnotpeinliche Angelegenheit dazu. Hochnotpeinlich ist es jedoch auch, das durch einen Geschäftsordnungs-Trick verhindern zu wollen. Ihr Hans Eggert

