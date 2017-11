Eggerts Ostwind – Geld im Spiel

Siemens nur mit uns!

Görlitz. Am 9. November haben rund 2500 Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit Unterstützern aus der Görlitzer Bevölkerung vor dem Werkstor von Siemens demonstriert. Am 16. November will der Konzern erste Fakten zu den Zukunftsplänen verkünden. In Görlitz wird das mit zwei Feuerwachen vor den Werkstoren begleitet.