Eggerts Ostwind – Geld ausgeben?

Sachsen. Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer eilte zu den Koalitions-Gesprächen mit der SPD, sah sich Mikrofonen ausgesetzt und sagte, was er wohl gerade über die bevorstehenden Verhandlungen gedacht hatte: »Ich finde, Politik besteht nicht darin, möglichst viel Steuergeld auszugeben, sondern Freiräume für zukünftige Generationen zu schaffen«. Auch wenn das nach Sprechblase klingt: Recht hat Kretschmer. Das Bild vom Politiker, der »in Berlin« oder »in Dresden« vorzugsweise für seinen Wahlkreis Steuergelder »besorgt«, um zu zeigen, dass es richtig war, ihn zu wählen, hat ja viele Vorbilder. Und Kretschmer arbeitete als Bundestagsabgeordneter in diesem Sinne durchaus vorbildlich. Nun aber steht er in der Verantwortung, das Geld des Staates zusammenzuhalten. Was gerade in Sachsen schwer genug wird. Denn dort ist Geld lange nicht nur zusammengehalten, sondern auch dann nicht ausgegeben worden, wenn es hätte in Teilen ausgegeben werden müssen. Zum Beispiel für Schulen und neue Lehrer. Was auch heißt: Die Politik muss jetzt Geld locker machen, und zwar in diesem Fall mit Säumnis-Zins und -Zinseszins. Andernfalls enden die von Kretschmer beschworenen Freiräume für künftige Generationen wirklich als Sprechblase. Ihr Hans Eggert Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer eilte zu den Koalitions-Gesprächen mit der SPD, sah sich Mikrofonen ausgesetzt und sagte, was er wohl gerade über die bevorstehenden Verhandlungen gedacht hatte: »Ich finde, Politik besteht nicht…