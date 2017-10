Eggerts Ostwind – Aussitzen

Große Erfolge auf kleinen Rädern

Cottbus. Julia Möhser und Pierrick Eveno vom BMX Team Cottbus lassen zum Ende der BMX Race Bundesligasaison 2017 in Kornwestheim keine Zweifel an ihrer derzeitigen Form aufkommen und setzten ihre Erfolgsserie fort. Am Samstag steigt in Cottbus ein Heimwettkampf für die Sportler.