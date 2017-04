Sie machen die Dialyse verträglicher

Bad Gottleuba-Berggießhübel. In Berggießhübel nimmt B. Braun ein neues hochmodernes Entwicklungslabor in BetriebMembrantechnikum – so der Name des neuen Entwicklungslabors, in dem seit kurzem Wissenschaftler an der Optimierung von Hohlfasern forschen. Was hochwissenschaftlich klingt, ist für nierenkranke Patienten wieder ein Stück Hoffnung mehr, um die…

weiterlesen