Das Ende der Ratlosigkeit

Diese Pressemitteilung wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten:

Wenn Unternehmen, Vereine und Gemeinden das erste Mal einen oder mehrere Fahnenmasten aufstellen wollen, sind Planer oft ratlos hinsichtlich des Modells, der Höhe und des Durchmessers. Genau für diese Herausforderung hat das Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen e.K. aus Heidenheim die passende Web-Lösung entwickelt. Über dessen Online-Konfigurator lassen sich alle Anforderungen im Detail realistisch simulieren.



Das Online-Tool bietet Kunden mit einer einfach ausführbaren Konfiguration an, benötigte Masten nach ihren individuellen Vorgaben zusammenzustellen. Mit Auswahl der gewünschten Höhe, des Durchmessers und der Hissvorrichtung passt sich die Simulation in der Darstellung entsprechend an. Als Hintergrund können verschiedene Gebäudeformen aktiviert werden, um eine Vorschau nahe der Realität herzustellen. Ob mit oder ohne Ausleger, mit innenliegendem oder außenliegendem Hissseil, ob 5 oder 10 Meter Nennhöhe oder eine Höhe dazwischen – der Konfigurator zeigt den definierten Fahnenmast realitätsnah im Umgebungsbild. Preisangaben zu den ausgewählten Komponenten vervollständigen die Produktinformationen. Unternehmen, Vereine und Gemeinden erhalten so direkten Einblick in alle notwendigen Details. Mit wenigen Klicks kann im Anschluss die vorgenommene Konfiguration an das Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen e.K. zur Erstellung eines entsprechenden Angebots übertragen werden.