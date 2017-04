Besonderes Lob für umsichtige Ausbildung

Region. Die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Riesa verleiht jährlich das Zertifikat für Nachwuchsförderung der Bundesagentur für Arbeit an ausgewählte Unternehmen, die sich besonders bei der Ausbildung Jugendlicher engagieren. So übereichte der Geschäftsführer Operativ der Riesaer Arbeitsagentur, Thomas Stamm, das Ausbildungszertifikat jetzt an die Köhler GmbH – Elektrotechnik Industriedienstleistung in Zeithain.

Die Köhler GmbH wurde 1990 als Familienbetrieb mit dem Dienstleistungsprofil Elektrotechnik gegründet und hat sich in 27 Jahren zu einem mittelständischen Unternehmen mit 90 Mitarbeitern entwickelt. Als versierter Fachbetrieb für Elektroinstallation und technische Ausrüstung sind die Mitarbeiter nicht nur in ganz Deutschland, sondern in ganz Europa unterwegs. Die Firmenphilosophie fußt auf dem Ziel, Kunden mit erstklassiger Qualität zu überzeugen. Der Leitspruch lautet: Fehler vermeiden statt Fehler beheben. Daher war es ein selbstverständlicher Schritt im Jahr 1991 mit der Ausbildung von Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik und 2006, dem technologischen Fortschritt Rechnung tragend, zusätzlich mit der Ausbildung von Elektronikern der Fachrichtung Automatisierungstechnik zu beginnen. Damit wurde der Nachwuchs für den eigenen Bedarf gesichert sowie die Mitarbeiter ständig weiter zu geschult. Bei der Nachwuchskräftegewinnung setzt das Unternehmen auf Kontinuität und bildete bereits mehr als 70 junge Menschen aus. Alle an der Ausbildung Beteiligten sind hohem Engagement dabei, um das Rüstzeug in den Ausbildungsberufen zu vermitteln. Aktuell befinden sich vier junge Männer in der Ausbildung, im August werden drei neue Auszubildende das Team der Köhler GmbH bereichern. „Ausbildung hat einen hohen Stellenwert in dem zeithainer Unternehmen. Man betreibt eine vorausschauende Personalpolitik und leistet ausgezeichnete Arbeit. Der Betrieb trägt damit beispielhaft dazu bei, dass junge Menschen in der Region einen attraktiven Ausbildungs- und im Anschluss einen Arbeitsplatz finden“, so Thomas Stamm bei der Übergabe in dem Unternehmen. „Den Auszubildenden eine bestmögliche Ausbildung zu geben, ist für uns unerlässlich. Die Qualität unseres Personals bestimmt die Qualität unserer Arbeit und damit unseren Marktauftritt“, so der Geschäftsführer Falk Köhler. Immerhin sollen sich die Lehrlinge frühzeitig mit dem Unternehmen identifizieren und viel Wissen von ihren erfahren Kollegen aufnehmen.