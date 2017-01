Aktuelle Infos zur Ausbreitung der Vogelgrippe

Landeshauptstadt Dresden:

Bei einer am Elbufer in Dresden-Kaditz tot aufgefundenen Stockente sowie bei zwei Graugänsen,

die in Radebeul und Moritzburg gefunden wurden, ist am 18. Januar 2017 vom Friedrich-Löffler-Institut (FLI) der Verdacht auf H5N8 bestätigt worden. Damit ist ein weiterer Ausbruch der Geflügelpest, der das Stadtgebiet Dresden betrifft, amtlich festgestellt. Die zuständige Behörde (Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt) hat die entsprechenden Bekämpfungsmaßnahmen (Durchsetzung der Auflagen im Beobachtungsgebiet und Sperrbezirk, wie zum Beispiel die Durchsetzung der Aufstallungspflicht) aufgenommen. Um die Fundorte ist ein gemeinsamer Sperrbezirk (Fundorte Dresden und Radebeul) und ein gemeinsames Beobachtungsgebiet (Fundorte Dresden, Radebeul und Moritzburg) eingerichtet worden, um die Ausbreitung der Tierseuche zu verhindern. Diese Areale betreffen einen großen Teil des Stadtgebietes von Dresden.

Ungeachtet dessen besteht auch weiterhin die landesweite Aufstallungspflicht für Geflügel und in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten nach der Anordnung der Landesdirektion Sachsen vom 14. November 2016. Es ist weiterhin darauf hinzuweisen, dass das Beobachtungsgebiet von den Ausbrüchen am Pratzschwitzer See in Pirna ebenfalls bis zum 23. Januar 2017 aufrecht erhalten werden muss.

Dahme-Spreewald:

Die Veterinärbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald weist darauf hin, dass aufgrund des Geflügelpestausbruchs in Alt Zauche Eier im Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet nicht aus Geflügelbeständen verbracht werden dürfen. Das heißt, dass in diesen Gebieten auch die Kleinsttierhalter keine Eier an andere abgeben dürfen. Um die Tradition des „Schmausabends“ oder „Eierkuchenballs“ nicht zu gefährden, empfiehlt die Veterinärbehörde, statt der Eier lieber den einen oder anderen Euro mehr an die Zampernden abzugeben. Davon können dann die Eier außerhalb des Restriktionsgebietes gekauft werden.

Alt Zauche:

Der von der Geflügelpest betroffene Putenbestand in Alt Zauche ist komplett getötet. Die Veterinärbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald informiert, dass am gestrigen Abend die tierschutzgerechte Tötung des von der Vogelgrippe betroffenen Nutztierbestandes in der Putenmastanlage in Alt Zauche abgeschlossen wurde. Insgesamt mussten 45.000 Tiere getötet werden. Am Mittwoch wurde hier der Ausbruch der Geflügelpest bestätigt. Seitdem laufen alle notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung der gefährlichen Vogelgrippe auf Hochtouren.

Elsterwerda:

Ausbruch der hochpathogenen Geflügelpest bei einem Wildvogel im Raum Elsterwerda endgültig bestätigt. Nach der Feststellung des Verdachtes der Geflügelpest bei einem Wildvogel (Saatgans) im Stadtgebiet Elsterwerda am 13. Januar 2017, wurde durch das Friedrich-Löffler-Institut am 19. Januar 2017 das hochpathogene Geflügelpestvirus endgültig bestätigt.

Damit ist der Ausbruch der Geflügelpest beim Wildvogel am 19. Januar 2017 amtlich festgestellt worden. Der bereits mit der Feststellung des Verdachtes am 13. Januar 2017 festgelegte Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet bleiben weiterhin bestehen. Bitte beachten Sie dazu die Tierseuchenallgemeinverfügung vom 19. Januar 2017: www.lkee.de. Alle Geflügelhalter in diesen beiden Restriktionsgebieten werden aufgefordert, sich an die Bestimmungen in der Tierseuchenallgemeinverfügung zu halten. Geflügelhalter im Sperrbezirk wurden durch das Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Landwirtschaft gesondert schriftlich informiert. Nach der Geflügelpestverordnung wurden alle notwendigen Maßnahmen durch das Veterinäramt getroffen. An den Hauptzufahrtswegen werden Hinweisschilder der jeweiligen Restriktionszone angebracht. Es besteht weiterhin die dringende Notwendigkeit, die angeordneten Biosicherheitsmaßnahmen sowie die Aufstallpflicht des Geflügels im gesamten Landkreis Elbe-Elster umzusetzen, um den Eintrag des Erregers in Nutzgeflügelbestände zu verhindern. Die Umsetzung der Maßnahmen wird durch das Veterinäramt konsequent eingefordert und kontrolliert.

Görlitz:

Geflügelpest - Sperrbezirk betrifft den Tierpark. Toter Schwan in unmittelbarer Nachbarschaft gefunden.

Im Stadtpark in Zgorzelec/Polen wurde ein toter Schwan gefunden und positiv auf das hochpathogene Vogelgrippevirus (Virustyp H5N8) getestet.

Der Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec befindet sich in unmittelbarer Reichweite des Fundortes und fällt somit in den Sperrbezirk, der sogleich vom Veterinäramt des Landkreises Görlitz eingerichtet wurde. Nachdem sich die Vögel des Tierparks bereits seit November 2016 in „Stallarrest“ befinden und auch Desinfektionsmatten bei allen Ställen ausliegen, ändert sich vorerst nichts an ihrer Lage. Durch den Geflügelpest-Vorsorgeplan des Tierparks wurden alle wichtigen Schutzmaßnahmen wie Sicherheitszonen und Zugangskontrollen bereits im Vorfeld umgesetzt. Nun werden alle gefiederten Bewohner des Tierparks in den nächsten Tagen vom Amtstierarzt untersucht und stichprobenartig auf den Vogelgrippeerreger getestet. Während der Zeit des Sperrbezirkes dürfen keine Vögel in oder aus dem Tierpark transportiert werden.

Der Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec ist trotz Sperrbezirk für Besucher weiterhin geöffnet.