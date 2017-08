Epilog zum Reisetagebuch

Mühlberg 5. Mai 2017

Es war einmal in Mühlberg im November anno domini 2016... Eine schon fast märchenhafte Reise geht nun zu Ende. Mein Lutherpass mit allen Stempeln versehen, liegt zwischen Visiten- und Ansichtskarten, Flyern, Souvenirs, sowie kleinen Geschenken aus 6 Monaten Zeitreise.

Was gibt es neues im Lande? Es ist Mai, die Schwalben sind da. Aufgeregt inspizieren sie ihre Nester aus dem vergangenen Jahr. Der Sommer kann kommen und mit ihm viele Gäste, die uns besuchen und kennenlernen wollen. Im Mauerwerk der alten Kornbrennerei wohnt jetzt ein Hausrotschwänzchen und die fast 500-jährige Propstei gibt ihre Geschichten jeden Tag Stein für Stein preis.

Einladung ins Museumscafé Mühlberg für meine treue Reisebegleiterin Jane, um nochmal die Geschehnisse der letzten Wochen, ja Monate Revue passieren zu lassen. Viele meiner Fragen wurden beantwortet, manches blieb offen. Wer neugierig geworden ist, sollte den Geheimnissen auf den Grund gehen.

Warum tauchte Spalatin, eine historische Persönlichkeit, zweimal im Nonnenkloster in Mühlberg auf? Der Kaiser Karl saß so aufrecht im Sattel, ob das einen medizinischen Grund hatte? Aber das Attentat auf Moritz, den Rotschopf, das könnte stimmen... Und die Geschichte von Johanns Stiefeln halten wir vorerst noch ein bisschen geheim.

Wer Antworten auf dies oder das sucht, wird sie auch in unserem Museum finden oder mit dem pinken Pass in der Hand auf Reisen.

Meine eigene Reformation geht bestimmt solange, bis mein Vorhang fällt. Leben ist eine ständige Auseinandersetzung und Veränderung. Hinfallen, aufstehen, nicht stehenbleiben, zurückblicken und erinnern, Wege suchen, sich verirren. Immer wieder dazulernen, egal wie alt man ist. Hände finden, die dich mitnehmen, Worte hören, die dich verletzen oder stark machen. Kennen wir das nicht alle? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Leben ist immer was man draus macht, so wie mit der Reformation. Ist schon 500 Jahre her, na klar. Auch der Oberreformator hatte seine persönlichen Baustellen, keine leichte Hypothek für die Protestanten - judenfeindliche Schriften oder seine Einstellung zu Behinderten. Ich will mich ja mit dem lieben Gott nicht streiten, aber die Zeit war damals reif für längst überfällige, notwendige Veränderungen in der Kirche. Da bewies Luther wie alle anderen an seiner Seite ob Frau oder Mann, sehr, sehr viel Courage.

Was die Menschen heute aus diesen Zeiten gelernt haben, sehen wir täglich im Fernsehen, erleben es auf der Straße, hören es überall, leben es selbst. Wozu sind eigentlich Kriege da?? Stellt euch vor, es gäbe diese hässliche Gewalt nicht mehr, was man mit den vielen Talern alles Gutes tun könnte: Das Mühlberger Schloss wieder restaurieren, so das Moritz Bauklötzer staunen würde. Den Wasserturm im Klostergelände als Aussichtsturm herrichten, aus der alten Brandscheune einen Outdoor-Spielplatz machen. Das Refektorium mit Hofladen sowie Klostercafe einrichten, alle Spielplätze sanieren und erweitern. In Kita‘s und Pflegeheimen viel mehr Personal einstellen, im Hafen ein Abenteuerschiff vor Anker gehen lassen, ein Asisi-Panometer „Schlacht bei Mühlberg 1547“ aufbauen, von den Shanty-Rockern Santiano auf der Elbe-Brücke ein Konzert erleben. Die Deiche fertig sanieren, Mühlberg gucken bei ARD und ZDF als landesweit bekanntes Naturparadies. Im alten Elbarm mitten in der Stadt könnte ein kleiner Park mit vielen Bänken wachsen, hundert bienenfreundliche Bäume pflanzen. Da fallen mir unzählige Dinge ein, nicht nur hier – überall in Deutschland und der Welt.

Was bleibt ist, eine intensivere Sicht auf unser Leben Freunde im Geiste und in der Seele gefunden zu haben. Meinen Lutherpass lasse ich verlängern, weil solche Reisen eigentlich nie zu Ende gehen.

Danke WELT für all deine schönen Dinge und danke allen Menschen, die Veränderung wagen. Tatsache 2017, These 98: Heute brauchen wir Nägel mit Köpfen, nicht nur Nägel im Brett.

Man sieht sich, bis dahin tschüss!

Katrin Brunk, Mühlberg im Mai 2017