Zutaten fürs Siegerbrot? Etwas Zufall und ein Azubi!

Forst/Cottbus. Wenn es nach Bäckermeister Klaus Merschank geht, dann ist das klassische Mischbrot immer noch der Renner in heimischen Backstuben. „Das liegt sicher an der Altersstruktur in der Region. Mischbrot kennen viele von früher und man greift dann eben zu Sachen, die man kennt und die schon immer gut waren.” Doch das Handwerk weiß auch immer mehr mit besonderen Qualitäten zu überzeugen. Wohl jede Bäckerei bietet heutzutage Produkte an, die einzigartig sind. So eines ist auch der „Gemüsebatzen”, der letztes Jahr bei den Besuchern der HandWerker die meisten Punkte absahnte. Das saftige Vollkorn-Dinkelbrot hat als Clou jede Menge Gemüse verarbeitet, Mais, Möhren und Erbsen - um nur einen Teil zu nennen. „Das macht das Brot einerseits saftig. Anderseits sorgt es für einen ganz besonderen Geschmack, den vor allem junge Kunden sehr schätzen”, betont der Forster Bäckermeister, der den Familienbetrieb im Jahre 1979 von Vater Hubert Merschank übernahm. Das mittlerweile auch im täglichen Verkauf äußerst beliebte Backwerk ist ein reines Zufallsprodukt. Merschank, Chef von mehr als 100 Mitarbeitern, berichtet: „Unser Azubi sollte eine Brotmischung vorbereiten. In den Teig hat er versehentlich Gemüse gegeben. So spielt das eben manchmal, da hilft auch der Zufall.”

Ohnehin zeigt sich der Forster Bäckermeister recht experimentierfreudig. So entwickelte er gemeinsam mit dem Gut Sacro das „Gutsbrot”, das ausschließlich dort verkauft wird und sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreut. Der dafür verwendete Urroggen wird direkt auf den Rekultivierungsflächen des Tagebaues Jänschwalde angebaut und bei niedriger Temperatur in einer Mühle verarbeitet. So bleiben alle Rohstoffe erhalten. Für dieses Vorzeigebeispiel regionaler Produktionsketten erhielt die Bäckerei im letzten Jahr den zweiten Platz bei der „Grünen Woche” in Berlin.

Bei der HandWerker 2017 am Wochenende will Bäckermeister Merschank dem genussfreudigen Publikum eine weitere Neuigkeit präsentieren. „Zu viel will ich nicht verraten. Es wird sich aber erneut um eine Vollkornkreation handeln, doch auch Wellness wird dabei eine Rolle spielen...”

Wellness und Brot - und das soll schmecken? Probieren Sie es doch einfach selbst aus! Der offizielle Brotwettbewerb der Lausitzer und Spreewälder Bäcker- und Konditoren-Innung findet am Samstag, dem 28. Januar, um 12 Uhr, in Halle 1 an der Bühne statt. Laut Kreishandwerkerschaft Cottbus/Spree-Neiße werden mehr als 20 Brotsorten vor Ort angeboten, aus denen die Besucher ihre Favoriten küren können.