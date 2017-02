Zahnärztin Waltraut Geisler tauscht Bohrer gegen Pinsel ein

Im Gespräch mit ihr merkt man die 80 Lebensjahre nicht. Waltraut Geisler zeigt mit ,,Hinterfragen“ Malereien und Grafiken aus dem Schaffen der letzten zwanzig Jahre. In dieser Zeit ist die künstlerische Arbeit für sie zur existenziellen Notwendigkeit geworden, denn als bildende Künstlerin ist die Achtzigjährige erst dreißig Jahre als. Waltraut Geisler hat, obwohl es Ambitionen nach eigener künstlerischer Tätigkeit seit der Jugend gab, ein Studium der Zahnmedizin absolviert und von 1959 bis 1995 als Zahnärztin in einer staatlichen Zahnarztpraxis und eigener Niederlassung gearbeitet. 1995 stieg sie aus dem Beruf aus, ,,obwohl ich als Zahnärztin weiter gut Geld hätte verdienen können. Seit 1980 hatte sie zunehmend mit der bildenden Kunst beschäftigt und Angebote für volkskünstlerische Tätigkeiten wahrgenommen. Dann begann Waltraut Geislers zweites Leben als Vollblutmalerin. ,,Dies war der Befreiungsschlag in meinem Leben“ empfindet sie bis heute. ,,Es musste raus!“ Vom Kreuzberg im Ortsteil Jauernick-Buschbach von Markersdorf in der Oberalusitz blickt sie auf die Welt. Hier befindet sich der Lebens- und Schaffensort von Waltraut Geisler. Emotionalität empfindet der Betrachter, wenn er vor den mit großer Vitalität gemalten Bildern steht. Bereits die Druckgrafik der 80er und 90er Jahre zeigen ihre Lust zum Darstellen eigener Gefühlslagen. Die Bildsprache der Malerei von Waltraut Geisler entspricht der Art Brut Kunst, einer vorrangig autodidaktisch angeeigneten antiakademischen Ästhetik. Die Malerin macht sich keine Gedanken über Kunstströmungen und Trends. ,,Ich will aussagen, was mich bewegt.“ So ist ihre persönliche Malerei entstanden. ,,Im Spiel des Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten.“ Dem Satz der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann folgt Waltraut Geisler und staunt selbst, wohin der Malprozess sie treibt. Die Senftenberger Ausstellung zeigt neben grafischen Arbeiten vor allem Malereien in Mischtechnik und mit dem ungewöhnlichen Material Asphalt. Ihre große motivischer Bandbreite rückt Menschen in unterschiedlichen Situationen, Gefühlslagen und Widersprüchlichkeiten in den Mittelpunkt. Waltraut Geisler weigert sich, lieb gewordene Sehgewohnheiten zu bedienen und sie will, so ihr Credo, keine gefällig-dekorativen Bilder malen, sie will aufrütteln . Der ,,Tanz um das goldene Kalb“ zeigt den Menschen in tiefsten Abgründen, der ,,Grenzfall“ von 2016 bildet auf bittere Weise die Situation von Flüchtlingen ab. ,,Ungeschminkt“ lässt uns die Künstlerin mit Porträts in die Seelenlage von Menschen blicken, auch in die eigene Gemütslage. ,,Da können dann auch schon mal Wutbilder entstehen“, erzählt sie. Der Ausstellungsbesucher ist aufgefordert, die innere Doppelköpfigkeit der Arbeit ,,Du?Ich?“ von 2009 zu ergründen. Dem Bild, das sich als Schenkung in der Kunstsammlung Lausitz befindet, sollen zwei weitere Schenkungen ,,für die ausgezeichnete Senftenberger Sammlung folgen“, verspricht Waltraut Geisler. Der Betrachter staunt über den Facettenreichtum der Farbe Schwarz bei Waltraut Geisler, um Trauer, Kraft und Magie und sogar Freude darzustellen. Mit der Bilderwand ,,Das bunte Leben“ zeigt die Ausstellung Geislers Kaleidoskop von den Menschen vom ,,Menschenfreund“ über den arroganten ,,Überflieger“ bis zum ,,Misanthrop“.