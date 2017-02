WoKu-Regionalreport: Jobs mit Herz trotz Handicap

Bischofswerda. Seit geraumer Zeit in Trägerschaft der „Lebenshilfe“ e. V., tummeln sich inzwischen 60 Tierarten in den Gehegen der kleinsten zoologischen Bildungseinrichtung des Freistaates Sachsen. Was nicht bedeuten soll, dass sich Bär & Co hier gegenseitig das Futter reichen, untereinander Fellpflege betreiben oder den eigenen Stall ausmisten. Dafür sind deren „gute Geister“ zuständig, die sich zwar gern im Hintergrund halten, ohne die der Tierparkbetrieb aber nicht funktionieren würde. Insgesamt zwölf so genannte Außenarbeitsplätze konnten für Frauen, Männer und Jugendliche, denen das Schicksal im Leben nicht unbedingt gnädig zur Seite stand, zur Verfügung gestellt werden. Menschen mit Handicap, die ihren Fulltime-Job aber mit umso mehr Herz angehen. So wie Katharina Kanitz (34), die nach einer ganz „normalen“ Kindheit, Schul- und Jugendzeit, Studium und Umschulung zur Arzthelferin eine gesundheitliche Odyssee durchleben musste, die letztlich ihren beruflichen Traum förmlich platzen ließ. Seit fünf Jahren ist die junge Frau jetzt im Team der Tierparkchefin und kümmert sich nicht allein um die Tiere. „Katharina sitz auch schon mal am Einlass an der Kasse, sie ist eine zuverlässige und sehr kreative Mitarbeiterin“, sagt Silvia Berger. Von Anfang an dabei, also seit 2001, ist Petra Große. Die 34-Jährige ist unter anderem für die Kleintiere zuständig, denen sie ab und zu auch mal ein paar Reimereien in die Ohren flüstern soll, wie zu erfahren war. „Ich mag Gedichte eben sehr und trage sie hin und wieder auch vor vielen Leuten vor“, so die Interpretin. Ihre kuscheligen Schutzbefohlenen werden dann nicht selten zum Testpublikum einer Vorpremiere. Petra töpfert übrigens gern und steht auf Deutschen Schlager. Was Michel Frömmel aus Hauswalde überhaupt nicht verstehen kann. Denn der immer gut gelaunte, gewissenhafte und gleichzeitig jüngste Kollege (23) mag eher Songs, die nicht unbedingt aus der Feder eines Ralph Siegel (Ein bisschen Frieden) stammen. Der junge Mann betreut mit Hingabe die meckernde Fraktion des Tierparks. Für den eingefleischten Fußballfan recht naheliegend, auch wenn seine Lieblingstiere, die Ziegen, weit weniger Unruhe stiften als manch ein Spieler der Bundesliga auf dem Rasen. In seiner Freizeit trägt Michel übrigens fleißig Zeitungen aus und verdient sich nebenbei noch ein bescheidenes Taschengeld. Chapeau! Hut ab auch vor Thomas Siegel (24), der als Persönlichkeit ein weiterer Beweis dafür ist, dass man mit dem Schubladenbegriff „Behinderung“ besser respektvoll umgehen sollte. Denn erstens kommt es manchmal schneller anders, als man zweitens denken kann. Auch für den gelernten Wirtschaftsverwalter stand vor ein paar Jahren die ganze Welt offen. Zumindest bis zu jenem Abend, als den damals Jugendlichen ein Auto erfasste und vom Fahrrad riss. Mit allen denkbaren Folgen, die einer „normalen“ Zukunftsplanung von Tag an im Wege standen. Heute fühlt sich der Hobby-Schlagzeuger gut aufgehoben im Kreise der Kollegen und natürlich bei seinem Tieren. Auf Steffen Winkler (43) freuen sich besonders immer die Alpakas, für die der Weickersdorfer offenbar ein Händchen hat. „Das sind ganz besondere Wesen, die allerdings auch ihren eigenen Kopf haben“, ist der gelernte Metallbauer und aktive Feuerwehrmann überzeugt. Wer mit den Tierpflegern mal auf Entdeckungstour gehen will, hat am kommenden Dienstag, 21. Februar, von 9.45 bis 11.45 Uhr dazu die Möglichkeit. „Eine Voranmeldung ist erforderlich, bedingt durch eine begrenzte Teilnehmerzahl. Entweder per Mail: tierpark@bischofswerda.de oder telefonisch unter: 03594/703467“, sagt Silvia Berger und wünscht noch schöne Winterferien.

Bernd Witscherkowsky