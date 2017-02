Seit dem 11.11. im permanenten Ausnahmezustand

Erst am Wochenende war einer dieser Mammut-Tage für das Prinzenpaar. Bereits um 14 Uhr galt es, komplett gestylt in der Cottbuser Stadthalle zu erscheinen - die Aufzeichnung für die große rbb-Karnevalsgala „Hier steppt der Adler” stand auf dem Programm. Gleich doppelt anstrengend, wie Nici I. berichtet: „Erst startete die Generalprobe, die eigentliche Aufzeichnung der Gala folgte danach. Aber es war einfach toll. Es gibt so viele überragend gute Acts in der Lausitz. Und im zwölften Jahr war die Veranstaltung in der Stadthalle erstmals ausverkauft - wir haben das sehr genossen.” Ein Teil dieser florierenden Lausitzer Karnevalszene sind die Eheleute nun mittlerweile selbst. Dabei haben sie vor Jahresfrist wohl selbst nicht geglaubt, dass sie nun in ihrer grün-weißen Robe die Cottbuser Narrenweiber repräsentieren. Denn, wie der 45-jährige Prinz Colin I. berichtet: „Im Verein wurde ein Prinzenpaar gesucht und meine Frau war eigentlich der auslösende Faktor, dass wir es gewagt haben.” Mit einem charmanten Lächeln fügt Nici I. hinzu: „Jedes Mädchen will doch mal Prinzessin sein.” Die 34-Jährige folgt dabei ganz der Familientradition, denn bereits Nicole Rauers Schwester Yvonne und Vater Helmut sind seit vielen Jahren dem Karneval in Cottbus verbunden.

Sicher profitiert das Prinzenpaar der Narrenweiber auch von diesen familiären Karnevalserfahrungen. So betont Colin Rauer: „Klar, trinkfest muss man schon sein, das gehört beim Karneval einfach dazu. Aber viel wichtiger ist, dass man auch ohne Alkohol Spaß am Karneval hat. Sonst braucht man ein solches Amt gar nicht antreten.”

Nahezu an jedem Wochenende ist das Prinzenpaar in karnevalistischer Mission unterwegs, um den eigenen Verein zu repräsentieren. Ab kommendem Wochenende heißt es jedoch Heimspiel. „Dann stehen die vereinsinternen Veranstaltungen auf dem Plan. Das ist für uns beide jedes Mal faszinierend, mit wie viel Leidenschaft und Engagement die Mitglieder dabei sind. Egal in welcher Altersklasse, sie trainieren das ganze Jahr hart für diese tollen Tage im Februar”, meint Nici I. Fröhliche Leute

Diese enden, wie für alle anderen Prinzenpaare der Region, mit dem Aschermittwoch. Zuvor jedoch steht noch einmal mit dem „Zug der fröhlichen Leute” in Cottbus am 26. Februar ein echter Höhepunkt an. Nici I. dazu: „Das wird natürlich noch einmal ein grandioses Erlebnis, so viele gut gelaunte Menschen an den Straßen zu sehen, die gemeinsam feiern. Auch bei unseren Vereinsmitgliedern ist die Vorfreude groß. Die Vorbereitungen laufen dafür jetzt schon auf Hochtouren.”

Was am Aschermittwoch bleiben wird? Colin I. gibt sich realistisch: „Vielleicht etwas Kopfschmerzen und Müdigkeit. Auf jeden Fall aber wunderbare Erinnerungen an eine einmalige Zeit.”

Das Motto der diesjährigen Session lautet bei den Narrenweibern lautet: „Was ist in den letzten 60 Jahren gescheh'n? Wir Narrenweiber wollen mit Euch am Zeitrad dreh´n”