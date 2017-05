Am 10. Juni wird das mit Flutlicht ausgestattete Gelände der Größe eines Fußballfeldes, zu einer Konzertarena umgebaut sein, die Platz für mehrere Tausend Besucher inklusive großer überdachter Bühne, Versorgungsständen und Sanitäranlagen bietet.

Erprobte Location

Dieter Pumpa, Geschäftsführer des Reitvereins Sielow erinnert sich noch an Veronica Fischer, Ute Freudenberg und Purple Schulz, die hier bereits Konzerte gaben: „Seit den 90ern finden bei uns große Veranstaltungen statt, wir wollen es nicht jeden Monat, aber in gewissen Abständen bietet sich unser Reitstadion dafür an. Es ist alles vorhanden, vom Parkplatz bis zum Flutlicht und der Umzäunung, wir stören auch niemanden durch den umgebenen Wald.“

Sowohl die Münchener Band als auch Gäste des Konzerts werden alle Annehmlichkeiten vorfinden, um den Abend genießen zu können. Parkplätze stehen in ausreichender Anzahl auf einem angrenzenden Feld, von dem aus der Reiterhof direkt erreicht werden kann, zur Verfügung.

Das große Festzelt für die Aftershowparty steht noch vom Reit- und Pfingstturnier eine Woche vorher. So tritt das Reiten an diesem Abend in den Hintergrund, „Pferdefreunde brauchen sich um die Vierbeiner nicht sorgen, die Pferde sind Lärm von Turnieren gewöhnt und werden dennoch entsprechend geschützt.“ sagt Dieter Pumpa.

Das Reitstadion wird am Pfingstwochenende für das Reit- und Springturnier genutzt, Dieter Pumpa ist sich sicher: „Für die Pferdebeine ist es aufgrund des gewachsenen Waldbodens ideal und da machen tanzende Menschen eine Woche später auch nichts aus.“ Für das Konzert werden zusätzliche Versorgungsstände und Toiletten aufgestellt, so das tausende der Münchener Freiheit sowie den beiden Vorbands Treptow und The Mean Machine lauschen können.

Tickets