„Möge unserem Deutschland ein 2. Karthago erspart bleiben"

Todesfälle im Zoo?

Dresden. Jetzt hat es offenbar auch den Zoo Dresden erwischt: Morgen (9. Februar) will sich Zoodirektor Karl-Heinz Ukena gegenüber der Presse zu Todesfällen infolge der Geflügelpest äußern. Offenbar starben mehrere Tiere an den Folgen von H5N8. Stallpflicht herrscht im Zoo für viele Vogelarten bereits seit längerem. Am 19. Januar wurden in der Landeshauptstadt Dresden bei toten Wildvögeln wieder drei Ausbrüche festgestellt. Die letzten positiven Befunde des Geflügelpestvirus H5N8 bestätigte das Friedrich-Löffler-Institut (FLI, nationales Referenzlabor) am 27. Januar. Weitere tot aufgefundene Wildvögel, bei denen der Verdacht auf aviäre Influenza besteht, werden noch untersucht. Das gesamt Stadtgebiet wurde deshalb am 31. Januar zum Sperrbezirk ausgerufen. Das bedeutet Freilaufverbot für alle Katzen und Leinenzwang für Hunde. Das Geschehen der aviären Influenza bei Wildvögeln hält seit November in Deutschland unvermindert an. Die Fälle bei Wildvögeln und Ausbrüche bei Geflügel sowie in zoologischen Einrichtungen nehmen ein nie zuvor gekanntes Ausmaß an. So gab es 2016 insgesamt 624 Seuchenausbrüche des Virustyps H5N8, in diesem Jahr waren es per 31. Januar bereits 111 Fälle. Aktuelle Infos finden sich auf www.dresden.de/gefluegelpest.

