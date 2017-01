Knaller zum Jahresende: Cottbuser Sängerin beste Newcomerin

Fast ein Jahr lang konnten Fans täglich für ihren Lieblingskünstler auf der Seite Schlagerplanet.com abstimmen. Dabei erhielt Vivien Unterstützung von Freunden, Fans, Musikerkollegen und darunter auch zahlreichen Cottbusern. Neben einem Auftritt beim smago! Award und der Produktion neuer eigener Songs warten nun weitere Highlights auf die Cottbuserin.

Der smago! Award wird seit 2011 verliehen. Der Preis gilt als Nachfolger der Goldenen Stimmgabel, die einst von Dieter Thomas Heck initiiert wurde. Ausgezeichnet werden namenhafte Künstler der Schlagerbranche. Mit dabei sind u.a. Jürgen Drews, Maite Kelly, Klubbb3, Kerstin Ott, Nicole und viele weitere Größen der Branche. Vivien präsentiert beim smago! Award ihre Single „Du lässt mich fliegen“. Das Video zum Titel entstand in Cottbus, gemeinsam mit weiteren Cottbusern, produziert von Ron Petraß.

Bekannt geworden ist Vivien durch ihre Covershows. Schon als Kind hat sie mit einer Spraydose in der Hand vor dem Spiegel geprobt. Mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt auf dem Cottbuser Weihnachtsmarkt ging es quer durch Brandenburg, später durch ganz Deutschland. Mittlerweile blickt Vivien auf zahlreiche Großveranstaltungen im gesamten deutschsprachigen Raum zurück und unterhält ein internationales Publikum. Zu den Highlights in 2016 zählten der Schlagerolymp mit 25.000 Zuschauern sowie das Maschseefest in Hannover mit 1,6 Millionen Besuchern.

pm / jho