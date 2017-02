Kay Petrick: „Nicht der spektakulärste Fahrer gewinnt"

Der Endurosport erfordert volle Konzentration, Leichtsinn kann man sich nicht erlauben: „Wir fahren teilweise mit einem Tempo von 120 über spitze Felsen, durch enge Wälder, nah an Abhängen und auch nah aneinander. Das ist aber gerade auch das interessante an diesem Sport. Es kann soviel passieren. Nicht der schnellste, spektakulärste Fahrer, der alles riskiert gewinnt, sondern der, der überlegt fährt und genau weiß, was er tut.“ Damit es aber nicht zu gefährlich sei, müsse man natürlich gut geschützt sein: „Ich bin sehr froh, bei Kröger meine Ausbildung machen zu können, da die Firma ihren Sportbereich ständig erweitert und so Sportlern wie mir optimalen Schutz anbietet.“ Der Motorradsport wurde ihm in die Wiege gelegt. Mutter Heike fährt selbst seit ihrem 14. Lebensjahr Motorrad, feierte viele Erfolge, ist etwa Deutsche Meisterin und Europameisterin. Erste eigene Erfolge kann Kay Petrick bereits vorweisen. Er wurde 2015 Deutscher Meister in der Klasse Jugend bei der Deutschen Enduro Meisterschaft. Außerdem wurde er Vizemeister in der Klasse E1B (Enduro DM 2016) und in der Klasse Jugend (Enduro DM 2014). Seine Pokale stehen bei ihm im Zimmer: „Ich persönlich verbinde mit jedem Pokal mehr, als nur einen Platz auf dem Podest. Bei jedem Pokal erinnere ich mich gern an das Rennen. Auch an die Leute drumherum, mit denen ich schöne Tage hatte. Von großer Bedeutung sind mir aber definitiv die Pokale, die ich für meinen Meistertitel und meine Vize-Titel bekommen habe.“

Zu seinen Vorbildern zählt natürlich Mutter Heike. „Ich bewundere, wie sie es geschafft hat, sich in dem Sport einen Namen zu machen und über so viele Jahre konsequent dabei zu bleiben.“ Zudem schätzt der junge Motorsportler einen südafrikanischen Trainer, der jetzt in Deutschland lebt - Colin Dugmore. „Einmal im Jahr habe ich die Ehre, mit ihm zu trainieren und das ist immer ein sehr cooles Wochenende, weil er Trainingsinhalte ganz anders vermittelt und schon so viel Erfahrungen gesammelt hat.“ Als junger Sportler ist Kay Petrick ehrgeizig und hoch motiviert. Sein wichtigstes Kapital ist sein Körper. „Deshalb ist mein größtes Ziel, fit und gesund zu bleiben, damit ich den Sport noch sehr lange ausüben kann. Außerdem möchte ich den Spaß an dem Sport behalten. Natürlich wäre es auch schön, wenn irgendwann wieder ein Meistertitel dabei heraus springen würde“, erzählt er, bleibt jedoch Realist: „Ich werde nicht jünger, die anderen Fahrer nicht langsamer und auch der Zeiteinsatz für den Sport nicht weniger. Deshalb lasse ich mich überraschen, was in Zukunft auf mich zu kommt.“ Das Schöne an dem Sport sei allerdings, das er bis ins hohe Alter machbar sei. Es gebe sehr viele, die selbst mit Mitte 60 oder 70 noch auf zwei Rädern sitzen: „Das finde ich bewundernswert und möchte ich auch gern machen!“ In naher Zukunft möchte Kay Petrick gern die International Six Days of Enduro mitfahren, die Mannschafts-Weltmeisterschaften im Enduro. Diese werden jedes Jahr in einem anderen Land ausgetragen - 2017 in Frankreich, doch das sei noch zu früh für ihn. Petrick: „Ich hoffe darauf, dass es bald auf einem anderen Kontinent ausgetragen wird, etwa in Australien oder Neuseeland, so dass man die Weltmeisterschaft mit einem Urlaub verbinden kann.“