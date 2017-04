Jahre sind vergangen aber im Herzen sind wir jung geblieben

Der Brandenburgische Seniorenverband Schipkau e.V. feiert Anfang April sein 25-jähriges Bestehen. Grund genug, um mit Brigitta Weidner, der Vereinsvorsitzenden, zu sprechen.



Schnuppern Sie es, Frau Weidner - der Frühling ist da. Wie riecht für Sie der Frühling?

Brigitta Weidner: „Nach Aufbruchsstimmung, mit viel Sonnenschein, Vogelgezwitscher, nach Blumen, die sprießen und nach Lust auf Neues.“



Für all diese schönen Dinge werden Sie zurzeit vermutlich keinen Blick haben, da Sie tief in den Vorbreitungen für das bevorstehende Jubiläum des Seniorenverbandes stecken?

Weidner: „Ja, wir sind mit dem Vorstand seit Ende des vergangenen Jahres voll dabei, dieses Jubiläum vorzubereiten. Wir sprechen über die Versorgung mit Kaffeegedeck und Abendbrot, über die kulturelle Umrahmung mit Musik und Überraschung und bereiten Ehrungen vor.“



Gefeiert werden soll am Donnerstag, 6. April, in der Sportgaststätte „Askania“ in Schipkau. Wieso haben Sie diese Örtlichkeit gewählt?

Weidner: „In unserem Seniorenclub ist für diese Feier zu wenig Platz. Wir wollen ja auch tanzen und mit den vielen Gästen wäre es etwas zu eng. Wir rechnen an dem Tag mit zirka 60 Personen. Mit dabei ist etwa auch unser Landesvorsitzende Peter Kaschke.“



Können Sie bereits etwas zum Programm verraten?

Weidner: „Wir haben den Kindergarten im Boot und Jörg Trentzsch als musikalische Begleitung sowie eine besondere Überraschung, die man bei Senioren eigentlich nicht erwarten würde.“



Wer hat sich die denn gewünscht?

Weidner: „Wir aus dem Vorstand, weil wir dachten, dass es für unser Jubiläum der besondere Kick ist. Es wird locker-flockig.“

Würden Sie sagen, Ihre Senioren sind in der Regel immer recht locker drauf?

Weidner: „Ja, das stimmt. Viele tanzen von uns, wir sind für Neues aufgeschlossen. Von unserer Grundeinstellung sind wir gut drauf. Jahre sind vergangen, Falten sind dazugekommen aber im Herzen sind wir jung geblieben. Denn Albert Schweitzer sagte mal: ‘Man ist nicht alt, wenn man eine gewisse Anzahl an Jahren hinter sich gebracht hat, man wird nur alt, wenn man seinen Idealen Lebewohl sagt. Mit den Jahren runzelt die Haut aber solange die Botschaften der Schönheit, Freude, Kühnheit und Größe dein Herz erreichen, solange bist Du jung.’“



Was waren einst die Gründe, den Seniorenverband Schipkau e.V. ins Leben zu rufen?

Weidner: „Nach der Wende versuchten Senioren, sich neu zu orientieren, sich zu treffen und über Probleme zu sprechen. Der Verband ermöglichte, das alles unter einem Dach zu bringen und führte die Senioren zusammen.“



Wie viel Mitglieder sind zurzeit im Verband aktiv und wie ist ihre Altersstruktur?

Weibner: „Wir sind zurzeit 43 Mitglieder. Sie sind zwischen 62 und 90 Jahren alt. Auch bei uns macht sich der demografische Wandel bemerkbar.“



Das Motto des Verbandes lautet „Gemeinsam - statt einsam!“ Welche gemeinsamen Aktivitäten gibt es im Verband?

Weidner: „Unser Ansinnen ist es, sich zu treffen und dem Alleinsein entgegen zu wirken. Dafür stellen wir einen jährlichen Veranstaltungsplan auf. Dazu gehören etwa Feste, Grillnachmittage, Lichtbildervorträge, Ausflüge in die nähere Umgebung und in die Ferne und laden uns Redner zu Fachthemen ein. Sportliche Aktivitäten gehören dazu wie Kegeln, Mini-Golf und Radtouren.“



Das klingt nach einem sportlichen Programm. Wie körperlich fit sind Ihre Verbandsmitglieder?

Weidner: „Das ist sehr unterschiedlich. Doch nicht der Sieg ist bei sportlichen Unternehmungen wichtig, sondern das Mitmachen, Probieren und die Freude daran.“



Sie nehmen nicht nur an der Seenland 100 - der größten Breitensportveranstaltung im Lausitzer Seenland - teil, sondern auch am Spreewaldmarathon. Klären Sie uns auf?

Weidner: „Hier sind wir nicht selbst sportlich aktiv, sondern unterstützen den Veranstalter etwa bei der Versorgung und der Nachbereitung. Mit zirka zehn Senioren sind wir hier seit über zehn Jahren dabei.“



Am 6. April feiern Sie mit Ihrem Verband ein Vierteljahrhundert. Auf was sind Sie rückblickend besonders stolz?

Weidner: „Dass sich unsere Senioren bei uns wohl fühlen, sie regelmnäßig unsere Angebote annehmen und mit Freude dabei sind. Schön ist auch, dass aus ihren Reihen selbst auch Vorschläge kommen und sie sich mit viel Herz für den Verband engagieren.“



Welche Herausforderungen sehen Sie zukünftig auf Ihren Verband zukommen?

Weidner: „Dass wir trotz wenig finanziellen Mitteln unsere Arbeit aufrechterhalten und unseren Mitgliedern weiterhin attraktive Angebote unterbreiten können.“



Ihr letztes Wort...?

Weidner: „Die Vereinsarbeit ist nicht die Arbeit eines einzelnen. Deshalb möchte ich den Vorstand für sein ehrenamtliches Engagement sowie den Mitgliedern für ihr Vertrauen herzlich danken.“

Stefan Staindl